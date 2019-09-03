Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко говорить про певний успіх зустрічі радників лідерів країн "нормандського формату". Очевидно, що главі українського зовнішньополітичного відомства відомо те, чого не знають спостерігачі, пише Віталій Портніков для Еспресо.

Однак суть консультацій - домовлятися не про дату, а про умови, на яких може відбутися зустріч лідерів, говорить не стільки про успіх зустрічі, скільки про перемогу Володимира Путіна і його радника Владислава Суркова.

Давайте просто згадаємо, як обговорювалася можливість проведення саміту "нормандської четвірки" до цієї зустрічі радників. Президент України Володимир Зеленський наполягав на необхідності якнайшвидшого проведення наради на вищому рівні. Президент Франції Еммануель Макрон говорив про можливість проведення саміту вже у вересні в його країні, цю позицію в цілому підтримувала канцлер Ангела Меркель. А в Кремлі говорили, що зустріч може пройти тільки в тому випадку, якщо вона завершиться конкретними домовленостями. Ця позиція не просто взяла гору, вона посилилася.

Тепер для проведення саміту потрібно не просто погодити якісь домовленості, але і виконати конкретні умови, в тому числі по імплементації так званої "формули Штайнмайера", з якою Україна до останнього часу рішуче не погоджувалася. Але навіть якщо уявити собі, що умови будуть виконуватися, хоча б частково, це займе тривалий час і ні про яке проведення саміту говорити вже не доведеться. Простіше кажучи, Зеленський залишився без зустрічі з Путіним.

Російський президент шантажує українського колегу приблизно так, як в середині 90-х років його попередник Борис Єльцин шантажував Леоніда Кучму. Єльцин знав, що Кучмі, який прийшов до влади під проросійськими гаслами, просто необхідний візит російського лідера до Києва і підписання так званого "великого договору". І домігся підписання угоди щодо Чорноморського флоту, яка перетворила цей флот на подобу окупаційного контингенту і зумовила анексію Криму.

Ось так і Путін, який знає, що Зеленський обіцяє завершити війну і вважає "нормандський саміт" кроком на шляху до цього, може розраховувати домогтися від українського колеги прийняття рішень, які будуть в російських, а не в українських інтересах. Нічого нового в такому підході немає. Як немає нічого нового і в тому, що Зеленський, який зараз знаходиться на піку своєї популярності у мінливих українців, повинен поспішати з виконанням обіцянок і знаходиться в політичному цейтноті.

А Путін може і почекати.

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