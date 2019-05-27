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Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцистВсі статті автора

Почему Коломойский призывает Зеленского "не слушаться Запад"

11.1тЧитати матеріал російською

Игорь Коломойский продолжает настаивать на целесообразности объявления Украиной дефолта и отказа от выплат по долгам

То, что олигарх, который сохраняет решающее влияние на нового президента Владимира Зеленского, говорит об этом в интервью западным СМИ – а последний такой призыв прозвучал в интервью Financial Times – является к тому же сигналом западным финансовым кругам. Ведь в американских и европейских медиа уверенность в том, что после победы Зеленского и назначения им Богдана главой своей администрации именно Коломойский диктует новому президенту свою повестку дня, куда выше, чем в Украине. И после откровений Коломойского потенциальный западный инвестор и кредитор Украины, по крайней мере, начинает понимать, к чему ему готовиться, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

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Что же происходит? А ровно то, что происходило на наших глазах уже много раз в новейшей украинской истории. В 2013 году интересы олигархии, политической элиты и народа совпали. Олигархи хотели ослабления Януковича, политическая элита – сохранения электоральной конкуренции, народ – демонтажа криминального государства. Однако по достижении этой цели оказалось, что цели у олигархов, политиков и народа различаются. Олигархи хотели усиления своего влияния, политики просто вынуждены были приступить к строительству цивилизованного государства, которое могло бы получать кредиты от Запада, народ хотел лучшей жизни.

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В 2019 году ситуация повторилась. Олигархи хотели смены президента, действия которого угрожали их влиянию, политическая элита в целом была настроена против решающего влияния Порошенко, народ хотел улучшения социальной ситуации. Выборы главы государства состоялись – и олигархи, политики и народ вновь разошлись.

Олигархам важно скупить все, что осталось от украинских активов – от земли до государственных предприятий – по дешевке. Поэтому дефолт – лучший способ для их обогащения и закрепления влияния на будущее страны. После дефолта Украина окончательно превратиться в постсоветское "недогосударство", о европейских перспективах которого можно будет забыть и которым будут владеть несколько хищных семей. Не случайно Коломойский в своем интервью призывает Зеленского "не слушаться Запад" и пугает понижением рейтинга. Да, олигархам объективно выгоден дефолт, именно поэтому им и нужен был слабый, некомпетентный и подконтрольный президент на Банковой.

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Украинскому народу придется заплатить за дефолт сполна. Если 73 процента избирателей Зеленского были инструментом для осуществления олигархических планов, то последствия их осуществления ощутят на себе все 100 процентов украинцев. Падение курса национальной валюты, исчезновение продуктов и товаров, резкое сокращение количества рабочих мест, задержки с выплатами пенсий и зарплат, социальный и политический хаос – и все это при наличии в стране достаточного для конфликтов количества оружия на руках у населения. Резкое обнищание миллионов украинцев может привести не только к массовому выезду из страны, но и к серьезным волнениям социального характера. И мы не знаем, как в этой ситуации поведут себя силовые структуры в разных регионах Украины и не приведет ли разновекторность их реакции к реальному расколу страны и ее последующему исчезновению с политической карты современного мира.

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Политикам стоит учесть все эти трагические последствия отказа от сотрудничества с Западом – в конце концов, они тоже украинцы и именно они, а не олигархи, будут отвечать перед народом за предательство Украины. Но первый, кто должен понять опасность того, что может произойти в случае объявления дефолта – это новый президент Украины.

Коломойский пугает Зеленского тем, что если он будет слушаться Запад, то утратит рейтинг и будет "как Порошенко". Но утрата рейтинга Порошенко – следствие собственных политических ошибок бывшего президента и политической технологии, результатом которой стал проект "Слуга народа". Рейтинг Зеленского будет снижаться объективно – просто потому, что за этим рейтингом, кроме надежд, ничего не стоит. Но хотелось бы понять – а этот рейтинг точно будет повышаться, когда будет объявлен дефолт? Когда гривна будет по 100, банки откажутся выдавать вклады, в супермаркетах будут перебои с продуктами, а в аптеках – с лекарствами. Когда у людей просто элементарно не будет хватать денег на самое необходимое – не в социальных сетях, а в реальной жизни? Рейтинг точно повысится?

Владимир Зеленский должен точно понимать, что людей, которые помогли ему прийти к власти, его собственная судьба интересует примерно также, как судьба всех остальных украинцев. Он нужен им ровно на год – год триумфальной скупки всего, что плохо лежит. То, что для украинцев он станет не просто президентом несбывшихся надежд, но и президентом нищеты, их не волнует. Не волнует по одной простой причине.

Они уверены, что найдут нам нового, после того, как разочарует этот. То, что новому просто окажется нечем управлять, то, что страна будет отброшена на десятилетия назад и станет легкой добычей Кремля, их тоже не интересует. Запах дешевой собственности пьянит их, наполняет осознанием собственного величия и не позволяет думать о перспективе. Но мы с вами, по крайней мере, не можем не видеть глубины той пропасти, в которую способна упасть наша страна вместе со всеми нами.

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Автор
Віталій ПортніковВіталій Портніков
Особи
Ігор КоломойськийВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело:espreso.tv
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Мамчик Таня
Мамчик Таня
не сочиняйте что нам нашли президента,и не тоскуйте по Порошенко......
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Украина не может экономически существовать без РФ. Это причина. А все остальное следствие.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Харченко Вадим, засираха это наверное твоя квартира. А насчёт РФ - Гондурас с Гватемалой, Новая Гвинея или Сомали от РФ далеко. Но укропия приближается именно к ним.
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
Афанасьев Алексей, афонька а почему,чем дальше от засиРахи,тем люди живут богаче и лучше?..И дольше?..В чём причина афонька?..ха-ха-ха..
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Ладно,понятно,когда огромная масса дебилов,вырячив ЗЕньки,восторгалась похождениями Голобородьки.Понятно,когда огромная масса ЗЕбилов рванула голосовать за это юное дарование.73%-это же огромная куча народа,в массе своей не полных олигофренов и конченых зрадофилов.Но создаётся впечатление,что все наоборот.Куча олигофренов и оскаженилых зрадофилов!Верх цинизма,когда этот пианист,воспитанник хасидской секты ХАБАТ,положил свою пятерню на Пересопницкое Евангелие и произнес слова присяги президента!Капец!Сплошной сюр!Ох,наиграемся мы с этим охломоном...
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