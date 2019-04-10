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Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцистВсі статті автора

План Путіна

Представники команди кандидата на посаду президента України Володимира Зеленського говорять про необхідність розширення "нормандського формату" - перемовин по врегулюванню ситуації на Донбасі як про одне з перших рішень, яке буде ухваленим в разі обрання Зеленського

Кандидат хотів би запросити для участі в "нормандському форматі" США і Велику Британію. Це гарна ідея, участь цих країн могла б посилити тиск на Росію. Однак проблема в тому, що формат переговорів визначає не Україна. І навіть не Україна з Німеччиною і Францією. Формат переговорів і його розширення - це питання до всіх учасників. А значить, і до Росії, пише Віталій Портников для espreso.tv.

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Представники команди кандидата можуть бути здивовані, але у Росії, у Путіна теж є свої інтереси. І головний з них - це капітуляція України, повернення її до російської сфери впливу. Як бачимо, для вирішення цієї проблеми Путін пішов навіть на війну з Україною. І цей його інтерес нікуди не дінеться після президентських виборів. Так який же сенс йти на розширення формату - навіть якщо уявити собі, що з ним погодяться потенційні учасники?

Тому що у потенційних учасників можуть бути свої міркування. США ведуть переговори з Росією в двосторонньому форматі. І цей формат не працює - втім, як не надто працює і "нормандський". Демонструвати власне дипломатичне безсилля - явно не в інтересах Вашингтону. А про інтереси Лондона зараз говорити не просто: після "брекзіту" Велика Британія є буквально паралізованою в результаті того самого "народовладдя", запровадження якого є одним з важливих намірів кандидата Зеленського.

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Тому нікому не потрібно тішити себе ілюзіями. Війна буде затихати, відновлюватися, але нікуди від нас не дінеться, як нікуди не дінеться і бажання Росії повернути Україну.

Головне завдання президента України - протистояти цьому наміру, захищати суверенітет країни, взаємодіяти з державами, які цей суверенітет підтримують. В умовах воюючої країни це і є зміст слів "гарант Конституції".

Все інше - боротьба з корупцією, народовладдя та інші важливі слова - це, звичайно, дуже добре. Але в разі військової поразки або політичної капітуляції ці слова ніякого значення мати не будуть.

Тому що в цьому випадку ми будемо жити не за планом Зеленського або планом Порошенка, а за планом Путіна.

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Автор
Віталій ПортніковВіталій Портніков
Особи
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінПетро Порошенко
Місце
Україна
Джерело
Джерело:espreso.tv
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Але, Портников, раздуплись, для президента главное обеспечить гарантии народу, с которым для этого не должно быть вопросов кто это. А то из-за таких вопросов войны как раз и начинаются с повода "никакого народа Украины нет". Этот повод Порошенко как раз и дал путину, обеспечил ведение боевых действий против украинцев. Ещё и не в роли главнокомандующего, чтобы пулей трибунал за предательство не наградил. Хватит круглое кантовать, а квадратное катать Портников, а то выдаёт сильно это занятие
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Хрень какая-то. Главное задание президента обеспечить гарантии Конституции, президент чиновник высшего ранга на службе у народа, который делегирует властные полномочия государству, это никак не царь-ампиратор. А если война и это официально заявлено, то президент верховный главнокомандующий и спрос за предательство с него ещё строже, в свинарчуков никак не поиграется
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