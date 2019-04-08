Может ли Владимир Путин прекратить стрелять и убивать украинцев? Да, может. Но для этого ему не нужны никакие договоренности ни с кем - ни с Зеленским, ни с Порошенко, ни даже с Меркель. Ему стоит только захотеть

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в качестве одной из главных своих задач на посту руководителя нашего государства называет прекращение обстрелов на так называемой линии соприкосновения. Желание прекратить обстрелы, спасти жизни сограждан - это похвальная задача. Но только вот прекратить стрелять должны не мы. Прекратить стрелять должен Путин, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Я хочу напомнить о простых истинах, которые Владимиру известны и без меня. Это не Украина в 2014 году напала на Россию, а Россия на Украину. Это не Украина засылала диверсантов в Россию, а Россия в Украину. Это не украинские войска находятся на земле России, а российские войска и наемники Кремля оккупируют наши земли. И они, естественно, продолжают поддерживать напряженность на всей линии соприкосновения с украинской армией - потому что без поддержания этой напряженности весь смысл оккупации Донбасса немедленно утрачивает смысл.

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Может ли Владимир Зеленский договориться с Владимиром Путиным о прекращении этих обстрелов? Нет, не может. Как не может об этом договориться Петр Порошенко. Да и никто другой.

Может ли Владимир Путин прекратить стрелять и убивать украинцев? Да, может. Но для этого ему не нужны никакие договоренности ни с кем - ни с Зеленским, ни с Порошенко, ни даже с Меркель. Ему стоит только захотеть.

Ясно, что Путин не захочет этого сегодня. Обстрелы и убийства - важный вклад Москвы в избирательную кампанию в нашей стране, они подчеркивают, что актуальная власть не может прекратить войну - хоть и обещала. А в случае победы Зеленского - захочет ли Путин прекращения обстрелов? Скорее всего, да - и договариваться с Зеленским ему об этом не нужно, более того - я думаю, что решение о возможном прекращении обстрелов уже принято. Россияне и их наемники не будут стрелять, по крайней мере, до парламентских выборов - чтобы показать, как на смену "партии войны" в Украине пришла "партия мира" и не мешать победе этой коллективной "партии мира" на выборах в парламент.

Самый главный вопрос - что будет после этого? Чем Зеленскому придётся пожертвовать для того, чтобы обстрелы не возобновились и он сам не стал восприниматься среди части украинцев как представитель "партии войны"? Включением оккупированного Донбасса в состав Украины на российских условиях? Отказом от Крыма или, по крайней мере, обещанием не вспоминать об аннексии полуострова? Отказом от европейской интеграции? Вот чем?

И понимает ли Владимир Зеленский - ну хорошо, не сам шоумен, а люди, которые с ним работают - что если не пойти на условия Путина, то обстрелы или не прекратятся вовсе или неминуемо возобновятся и наши солдаты вновь начнут гибнуть, а если пойти на условия Путина, то можно буквально за несколько недель очутиться в Ростове - и это в лучшем случае.

Я понимаю, конечно, что большая часть моих соотечественников - и политиков в том числе - просто не способна думать на столь длительную перспективу. Но нужно учиться, если мы не хотим вновь ввергнуть страну в очередной кризис и потерять еще часть территории вместо того, чтобы вернуть то, что уже было отторгнуто.

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