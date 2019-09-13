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13 вересня • оновлено в 16:54
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Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцист Всі статті автора

Объединение ради грабежа

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Когда в 2000 году Владимир Путин стал новым президентом России, в только что избранной Государственной Думе ему противостояла сильная институциональная оппозиция - номенклатура из "Отечества"-"Всей России", коммунисты, либералы из Союза правых сил

Путинское "Единство", в отличие от "Слуги народа", не имело в парламенте даже относительного большинства, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

И что же? Первыми с путинцами договорились коммунисты, эти профессиональные предатели. Затем старые чиновники из "Отечества" объединились с новыми чиновниками из "Единства" в "Единую Россию". А "либералы" изначально не хотели ссориться. Они хотели помогать.

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В результате спустя 20 лет Путин все ещё президент России, бывший лидер фракции "Отечество" руководит Государственной Думой, а бывший лидер Союза правых сил отвечает за политику в администрации президента. Это и есть объединение элит в корпоративном государстве. Объединение ради грабежа.

Я уже отмечал, что в Украине начнут происходить аналогичные процессы. Голосование по роспуску ЦИК показало, что такие процессы уже начались. И они будут только усиливаться. В стране, элита которой формируется не по идеологическим принципам, а по принципу допуска к кормушке, это совершенно естественно. Мы и не заметим, как "Слуга народа" станет аналогом "Единой России" и "старые" политики и олигархи разделят пирог власти с теми новичками, кто способен научиться хотя бы воровать, если не управлять.

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А украинский народ? Если честно, обсуждать судьбу украинского народа после 2019 года - такая же неблагодарная задача, как обсуждать судьбу россиян после 1999-го. Больной, который отказывается лечиться и предпочитает врачам - пусть даже очень несимпатичным - целителей, пусть даже очень прикольным - сам выбирает свою судьбу. Родственникам такого пациента остаётся только ждать и мечтать о чуде. Так что если в ближайшее время никакого чуда не случиться, украинский народ надолго зафиксируется в неблагодарной роли объекта совместного грабежа.

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Автор
Віталій Портніков Віталій Портніков
Місце
Україна
Джерело
Джерело: espreso.tv
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Украина не Московия - спросите у нацгвардейцев согласны они ложить головы за "зеленых человечиков". Вы можете представить, что какому-то авакову пришла бы идея устроить "винтилово" по типу московског? Один раз попробовали помахать дубинками, а в ответ граната. Упаси Бог, чтобы повторился Майдан.
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Гон Ник
Гон Ник
Очередной "опус" проплаченного желчегона. По моему - лечиться надо тебе, причем - у психиатра.
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Dell Alex
Dell Alex
Гон Ник, видишь ли... Ты слишком туп, чтобы понять о чем речь в статье. Вот реально. Это видно по твоей реакции, по твоему лексикону и т.д. Потому тебе никто ничего не объяснял и не говорил, потому как бесполезно. Так что просто забей.
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