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Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцистВсі статті автора

Новая власть - это старая власть, или Кто притесняет жителей Донбасса

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Из интервью главы президентского офиса Андрея Богдана следует, что ситуацию на Донбассе можно урегулировать, если признать за жителями региона право говорить на русском языке и вернуться к модели "региональных языков" времён закона Кивалова-Колесниченко.

Андрей Богдан

Андрей Богдан

Это утверждение чиновника в точности повторяет тезисы российской пропаганды, утверждающей, что "восстание" на Донбассе началось из-за страданий по языку. Но это - ложь. На Донбассе не было никакого восстания, а было вторжение российских диверсантов, а затем и регулярных войск и предательство местных чиновников и силовиков. Вот что там было. Вот почему на освобождённых территориях Донбасса никто не говорит, что его ущемляют по языку.

Новини
В Офисе Зеленского игнорируют СМИ?

Жители Донбасса - такие же русифицированные украинцы, как и многие другие жители восточных и южных областей страны. И задача государства - вернуть им родной язык, а не содействовать сохранению позиций империи с помощью собственных законов.

Впрочем, для кого я это все пишу? Я уж и не знаю, что должны ещё сказать и сделать чиновники Зеленского, чтобы украинцы поняли: новая власть - это старая власть. Модернизированная версия Партии Регионов, чьи намерения и действия приведут к такому же кризису и краху, как и действия их предшественников.

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Автор
Віталій ПортніковВіталій Портніков
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Андрій Богдан
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Виталия Портникова
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