Вслед за помощником президента России Юрием Ушаковым политолог Алексей Чеснаков, которого считают "голосом" другого президентского помощника Владислава Суркова, четко объяснил: без письменной фиксации украинской приверженности исполнению "формулы Штайнмайера" никакой встречи в "нормандском формате" не будет

Вновь подчеркну - не прекращения войны не будет, а всего лишь рутинной протокольной встречи, во время которой Владимир Зеленский получит захватывающую возможность пожать руку Владимира Путина, пишет Виталий Портников для espreso.tv. Какой успех!

Владимир Зеленский

Судя по единогласию высказываний, мы имеем дело с консолидированной позицией российской политической элиты, с позицией Владимира Путина. Позиция эта выглядит просто: без полной и безоговорочной капитуляции Владимира Зеленского и Украины в целом ничего не будет. Ни встреч на высшем уровне, которых так жаждет Зеленский. Ни деэскалации конфликта, ни прекращения войны. Потому что "формула Штайнмайера", предлагающая Украине провести фиктивные местные выборы на Донбассе под фактическим контролем российских военных и их наемников - это и есть формула капитуляции. Формула "запихивания" Донбасса в состав Украины при сохранении российского контроля над оккупированной территорией. Формула неминуемой гражданской войны.

Причём позиция Кремля формировалась еще до повышения цен на нефть, когда Москва готовилась к серьёзному пересмотру экономических приоритетов. Теперь, после атаки дронов на саудовские нефтяные предприятия Путин будет вести себя куда увереннее и наглее. Ему просто больше не нужно играться с Зеленским и Макроном в "доброго следователя". Теперь он может быть самим собой.

У Владимира Зеленского незавидный выбор. Он может выбрать капитуляцию - и получить гражданское противостояние либо сразу же, либо - если украинское общество окажется не в силах отреагировать на предательство - уже после "реинтеграции" Донбасса на путинских условиях. Но в любом таком случае Зеленский войдёт в историю Украины как президент гражданской войны.

Зеленский может отказаться от капитуляции. Но тогда ему нужно будет сказать своему электорату правду об обмане. Правду о том, что война продолжалась и будет продолжаться не потому, что этого хотел Порошенко, а потому, что этого хочет Путин. Правду о том, что война продолжалась и будет продолжаться не потому, что на войне наживаются, а потому, что Россия хочет гибели Украины. И извиниться. И продолжить защищать Украину от врага.

Я не сомневаюсь, что часть электората Зеленского примет эти извинения, президенту в этом случае удастся сохранить власть и даже популярность. Но Зеленский должен быть готов к тому, что большая часть его сторонников начнёт метаться в поисках нового Верховного Коллаборанта.

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