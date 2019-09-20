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21 вересня • оновлено в 18:04
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Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцист Всі статті автора

"Нагнуть" Украину у России не получится

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Представитель Кремля на переговорах в Минске Борис Грызлов, "голос Суркова" Алексей Чеснаков, "министр иностранных дел ДНР" Наталия Никанорова дружно обвиняют украинскую делегацию в "срыве переговоров" по урегулированию на оккупированных Россией территориях, в отказе выполнить условие Путина, с которым украинские чиновники во время предыдущих раундов консультаций уже вроде бы согласились.

Речь идет о письменном признании так называемой "формулы Штайнмайера", которая должна открыть дорогу к местным выборам на Донбассе - и к выполнению сторонами минских соглашений. Парадокс ситуации в том, что и на этот раз, при Владимире Зеленском, обсуждение этих выборов остановилось ровно на том же месте, где оно застыло при его предшественнике Петре Порошенко.

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Если очень коротко - Киев согласен с тем (и это подтвердил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко), что в день проведения выборов на Донбассе в силу должен вступить закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Но требует, чтобы это были настоящие выборы - по украинскому законодательству, с возможностью агитации для украинских партий, с эфиром украинских телеканалов. И без российских войск и их наемников. Проще говоря - чтобы граждане Украины имели возможность свободного выбора.

Но Москва, что такое свободный выбор, просто не понимает - или притворяется, что не понимает. Кремль хочет организовать на Донбассе фейковые выборы - такие, как в России, только хуже. Никакие войска никто выводить не собирается. От Украины требуют одного: чтобы она признала такие выборы и еще помогла признанию со стороны ОБСЕ. Практически Россия требует от Украины узаконить и легитимизировать оккупацию. А поскольку этого опять не происходит, господа Грызлов, Чеснаков, Никанорова и прочие участники постыдного процесса бесятся и обвиняют во всем украинскую сторону. И объясняют, что Зеленский "не оправдал".

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Бывший президент Украины Леонид Кучма, который отказался подтвердить "формулу Штайнмайера" на российских условиях, пытался объяснить представителям Кремля, что такое решение вызовет волнения на Украине - даже если предположить, что руководство страны приняло бы этот российский ультиматум. А Кучма очень хорошо знает, что такое Майдан. И Грызлов знает - когда был первый Майдан времен Кучмы, он руководил российской делегацией на переговорах "круглого стола".

Но российские чиновники, как известно, ничего не забывают и ничему не учатся. Они по-прежнему считают, что украинское руководство нужно просто "нагнуть", а недовольных в Киеве и других украинских городах - просто разогнать. И если это не получается - значит, плохо разгоняют. Ведь в России же все выходит!

И эта неспособность представителей Кремля делать выводы всякий раз загоняет любой российско-украинский диалог в тупик и делает любого украинского президента - за исключением разве что беглеца Януковича - врагом России.

Потому что кроме "формулы Штайнмайера" есть еще формулы свободы, самоуважения и здравого смысла. В России их просто еще не открыли.

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Автор
Віталій Портніков Віталій Портніков
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Грани
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Bogdanov Igor
Bogdanov Igor
эй, х0хлы, вас опять н@ебали... (с) К. Кинчев.
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Павловская Екатерина
Павловская Екатерина
Образование: Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова. Мда, что-то прогнило в славном ВУЗе. Тухлятинкой прёт.
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Serov Oleg
Serov Oleg
я думал идиотов,которые сыпят фейковые цитаты,уже не осталось даже среди безмозглого свидостада...нет,всплыло насекомое-хозяин клопов и тараканов в своей мазанке....
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