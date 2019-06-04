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Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцистВсі статті автора

Кучма в Минске: сигнал для Путина

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Появление второго президента Украины Леонида Кучмы на совместном брифинге с шестым президентом страны Владимиром Зеленским и возвращение Кучмы в Минск может показаться сенсационной странностью только тем украинским обывателям, которые до сих пор воспринимают избрание Зеленского в качестве доказательства демонтажа системы – ну и еще тем украинским экспертам и политикам, кто продолжает кормить потребителя легендой об "электоральном Майдане"

На самом деле мы, скорее всего, наблюдаем процесс перезагрузки олигархической системы управления, как это, между прочим, в украинской истории было уже не раз. И в этот не раз, кстати, входит и "электоральная революция" Виктора Януковича в 2010 году, и избрание Петра Порошенко президентом страны после настоящего Майдана в 2014 году, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Леонид Кучма

Леонид Кучма

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От Зеленского мы не услышим ни одной умной мысли

Леонид Кучма появился в Минске именно после избрания Порошенко по очень простой причине – власть нуждалась, с одной стороны, в консенсусе олигархов, а с другой, в людях, способных на равных говорить с представителями Кремля и с самим Путиным. Леонид Кучма мог казаться идеальной кандидатурой по нескольким обстоятельствам. Во-первых, он не просто бывший "крестный отец" всей украинской олигархии, но и патриарх одного их самых влиятельных ее кланов – клана Виктора Пинчука. Во-вторых, Кучма установил неформальные отношения с российской политической и предпринимательской элитой еще в 90-е годы, когда большая часть нынешних участников политического процесса еще не знала, что такое управление государством.

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Розовая черточка для Зеленского

Но оба эти преимущества оказались недолговечными. Когда консенсус олигархов – и их консенсус с Петром Порошенко – стал расклеиваться, само присутствие Леонида Кучмы в Минской группе стало не очень нужным ни для олигархов, ни для власти, ни для самого Леонида Даниловича. Кроме того, оказалось, что те связи, которые установил Кучма, могли реально помочь в ситуации, когда политическую повестку дня определял ельцинский клан и близкие к нему группы. А от путинского клана Кучма оказался бесконечно далек еще в последние годы своего правления – и тут он явно не мог быть эффективным коммуникатором. Зато к этому клану был близок выстроивший с ним особые отношения как раз в последние годы пребывания Кучмы у власти Виктор Медведчук. Беда только в том, что если Кучма все же воспринимал себя в качестве украинского медиатора, который должен найти взаимовыгодный компромисс на переговорах с Кремлем, то Медведчук, скорее – медиатор Кремля, который ищет компромисс на переговорах с Киевом. Так оба украинских переговорщика, имеющие авторитет в Москве, оказались, по существу, совершенно бесполезными. И уход Кучмы из Минской группы был совершенно логичным. Он демонстрировал крах олигархического консенсуса и неспособность бывшего президента повлиять на Кремль.

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Зеленский начинает с чистого листа

Возвращение Кучмы в Минскую группу означает, во всяком случае, то, что консенсус украинских олигархических группировок – по крайней мере, по вопросу взаимодействия с Москвой – восстановлен, Зеленский становится его гарантом, Кучма – его символом. Однако возможности второго президента с точки зрения организации эффективного процесса взаимодействия с Кремлем от этого не усиливаются просто потому, что за это время в Кремле если что-то и изменилось, то в худшую для Кучмы сторону. И, разумеется, сам Путин будет всегда заинтересован в том, чтобы Кучму, которого он воспринимает как представителя "ельцинских", уравновешивал "его" Медведчук. А публичное возвращение в переговорный процесс Медведчука – явно не то, что может позволить себе новый президент. По крайней мере, пока что.

И именно поэтому возвращение Кучмы в Минск – сигнал прежде всего внутриполитического свойства, демонстрирующий, что часть украинских олигархических элит готова к консолидации вокруг нового президента. И да, это важный сигнал и для Кремля, он должен убедить Путина, что украинская власть после президентских выборов стабилизируется и у нее есть влиятельные сторонники.

Другой вопрос – какие выводы Путин сделает, когда получит такой сигнал и заинтересован ли он в этой стабилизации.

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Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

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Автор
Віталій ПортніковВіталій Портніков
Місце
Україна
Джерело
Джерело:espreso.tv
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Петров Иван
Петров Иван
Это сигнал, что ничего не изменится - что и ожидалось. Значит, и РФ будет продолжать свою линию.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Главное - неизменность внешнеполитического курса Украины, благоприятное будущее страны только в европейской семье, подальше от тупорылой, недоазиатной РФии, которая чувствуя свою неизбежную кончину, активизирует последний ресурс для дестабилизации и уничтожения нашей страны. Обратите внимание, как активизировались Медведчуки, Кернесы, Труханы и прочая казларылая нечисть, ведь парламентские выборы последний шанс цапья на реванш и продление своей предсмертной агонии, бошка по-сути у них в петле, так давайте же на парламентских выборах выбъем из под ног Казларыльни стульчик
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Как всегда, в "десятку"! 73%! Вы ожидайте, ожидайте! Если не поумнеете, то однозначно уделаетесь.
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