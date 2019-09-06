Вот… Я вот, например, понимаю, что я категорически, совершенно, абсолютно не готов брать на себя ответственность в таких решениях. Именно поэтому я и не лезу в политику.

Я понимаю, что вы, ребят, готовы еще меньше моего. Потому что я хотя бы представлял, ЧТО это будет. Что ЭТО будет вот так вот. Вы - даже не представляли.

Но при этом вы в политику влезли.

И решение, насколько можно понимать, приняли.

Ну, что ж. Тумаков за него получать вам. А их в этот раз будет оооой как много.

Потому что вас тысячу раз предупреждали - все предупреждали, по всему миру - вы попадете к Путину в ловушку.

Вы в неё и попали.

Я понимаю, что выдача Путину единственного - и именно поэтому ключевого, главного, других просто нет - свидетеля по делу "Боинга" - это крах на международном поле. Это стратегический проигрыш. Да и тактический, в общем-то, тоже. Потому что и на внутреннем поле это тоже если и не крах, то привкус точно останется.

Я также понимаю, что своих граждан надо спасать.

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Я также понимаю, что, по-большому счету, весь этот суд Украине непосредственного профита - вот прям сейчас вот, поставок вооружения, новых санкций, помощи, вливаний - не принесет. Ну, докажут они то, что всем известно и так. А дальше что? Дальше голландские семьи получат от России компенсации в пару сотен миллионов в общей сложности, и, собственно, все. Ну, может, Трамп перестанет предлагать вернуть путина в Г8. А торговать с Россией все равно все продолжат. Та же Голландия и продолжит. Для неё выплатой компенсаций вопрос вообще будет закрыть.Надо ли, чтобы наши люди сидели за это в тюрьме?

Я также понимаю, что на политическом поле в международной перспективе такой суд для сильной команды дал бы сильные козыри.

Но я также понимаю, что вы - не сильная команда, эти козыри вам не нужны, потому что заниматься этим вы не то, что не будете, вы даже не хотите этим заниматься. И популистский тактический выигрыш ради рейтинга вам гораздо важнее, чем стратегический возможный отложенный выигрыш ради страны.

О, да, я отлично понимаю, что делается это вами только и исключительно с одной целью - смотрите, там не могли, а я смогу.

Я понимаю, что этот тактический выигрыш исключительно для властной команды будет кратковременным, а тактический проигрыш для страны может превратится в вечный двигатель, как это было в междувременье между Первой и Второй чеченскими в Мордоре. Гелаев с Бараевым брали заложников, Березовский летел их освобождал, по телевидению шли сюжеты, в воздух летели чепчики, Бараев с Гелаевым брали новых заложников, Березовский их освобождал, по телевидению... И так годами.

Эта книга "В какие игры лучше не стоит играть с Путиным" лежит у вас открытой прямо перед глазами, но вы всеми силами стараетесь её не читать. Что помешает на следующий же день после обмена набрать в Крыму десятки новых заложников?

Новини Цемах давно кормил бы собой земляных червей

Я понимаю, что этот тактический проигрыш практически окончательно закроет вопросы противостояния агрессору международным сообществом на политическом и санкционном поле.

Я понимаю, что если заложников не вытащить сейчас - они не выйдут уже до самого окончания своих сроков. По двадцать лет. И при этом и новые будут набраны и старые будут сидеть.

Я все это понимаю.

И я вот честно скажу - я не знаю, как бы я поступил.

Lose-lose ситуация.

Вас обо всем этом предупреждали. Вам говорили, что Владимир Путин загонит вас в ловушку.

Вам говорили, что система противостояния этим ловушкам уже выстроена, что она потерями и кровью выстроена, жизнями оплачена, что команда, хотя бы понимающая, как не попадать в западни с этим противником, есть, что она рубежи держит, и неплохо, надо заметить, держит, что ситуация пока такова, какова она есть и другой не будет.

Но вы орали про Роттердам, про барыг, про наживается на войне, про "освободить наших мальчиков" и с помощью своих фанатов утренней росы в глаза у телевизора наебнули эту работающую систему.

Принеся на её место вакуум.

И оказались в той ситуации, в которой оказались.

Ну, что ж. Вылезать из неё вам.

И я вам в этой ситуации не завидую.

Я и правда не хотел бы оказаться на вашем месте сейчас. И лезть во все это нагромождение всех этих вышеперечисленных "я понимаю", из которых непонятно какой выбрать выход.

Я вот точно не знаю, как поступил бы в этой ситуации.

Чем поступиться?

Позицией на международной арене?

Или своими пленными?

То есть, знаю, конечно.

Цемах должен быть передан Голландии.

А Сенцов - да, в этом случае ему придется остаться в заложниках.

Потому что интересы страны требуют сейчас вот этого.

Вот так вот. Вот такова реальность.

И Вы, Владимир Александрович, должны в этой реальности сделать свой выбор.

Либо следующий шаг к победе.

Но в этом случае пожертвовать людьми.

Либо спасти своих людей.

Но пожертвовать позициями страны.

Вас предупреждали, что быть Верховным Главнокомандующим - означает ИМЕННО ВОТ ЭТО ВОТ.

Не на велосипедике кататься. А выбирать между жизнью людей и требованиями интересов страны.

Да, вы сделали свой выбор. Я вижу.

Приняли решение.

Хорошо.

Но лично для меня загвоздка в том, что…

Когда выбор делала предыдущая власть, я четко понимал - они знают что и зачем они делают. У меня было гранитное, железобетонное ощущение того, что у них есть стратегия, они понимают эту стратегию, и, главное, они в этой стратегии не ведомые, а ровно наоборот - они ведущие в этой игре! Достижение для ситуации, в которой страна оказалась в 2014, надо признать, невероятное.

Потому что я вот, как человек пацифистский и сердобольный, в этой ситуации провел бы как раз референдум. Я бы спросил тех людей которые сидят: вот, есть такой выбор. Как вы скажете, так и будет. Если скажете, что интересы страны важнее и вы остаетесь в тюрьме ради страны - я отказываюсь от обмена. Если скажете: да плевать я хотел на эти ваши суды, политику и Голландию, у вас и так по всем фронтам все летит к чертям, вы через пару лет и так профукаете все к косой бабушке, а мне ещё пятнадцать лет в гулаге гнить, голодать и из пыточных и карцеров на хлебе и воде не вылезать - значит, я плюю на все и меняю тебя хоть на черта лысого наиглавнейшего свидетеля.

Я, кстати, не знаю, как я и сам бы ответил в этой ситуации.

Потому что рассуждать на диване это одно, а вот в камере… Самый долгий срок, который я пробыл в камере - три неделе, и это было настолько долго, что составило отдельный отрезок моей жизни, больший, чем школа и университет вместе взятые.

Поэтому я не знаю, как ответил бы.

И ладно я. А вот если в заложниках был мой отец, жена, дочь?

И вот я понимаю, что при таком подходе и политик и Верховный Главнокомандующий из меня - ну просто полное говно. Абсолютный ноль. Упаси боже такого допустить до принятия решений.

Проебет всё.

Именно поэтому я, повторюсь, и не лезу до принятия решений.

Именно поэтому, я, повторюсь, понимал, что делает предыдущая команда и какова её стратегия.

Именно поэтому я понимал их схемы принятия решений.

И именно поэтому, к слову, я уважал их готовность брать эту ответсвенность за решения, которую я на себя не взял бы никогда.

А у вас, Владимир Александрович?

У Вас какая стратегия?

Освободить сейчас пленных - это разовый шаг.

А что дальше? Для страны? Для нас? Для граждан? Для жителей оккупированных территорий? Для суда? Для спецслужб? Для расследований?

Какова мотивировка принятия Ваших решений?

Чем Вы руководствуетесь в первую очередь?

Интересами страны? Своего рейтинга? Нового видео в Фейсбуке?

Каковы алгоритмы, приведшие Вас именно к этому решению?

Вы его приняли. Да. Хорошо.

Взяли на себя ответственность. Тоже хорошо. Я бы не смог.

Но…

Иными словами - Владимир Александрович.

Вы точно понимаете, что и зачем делаете?

Ответ на вопрос "а что дальше?" - у Вас точно есть?

В последнее время пошла странная тенденция. Чем больше аудитория, тем меньше я стал зарабатывать. Может, каждый считает, что с такой большой аудиторией и без него уже неплохо перевели.... Но нет. И получается эффект прямо противоположный. Голодные дети плачут, папка, дай макаронинку.

В общем, не стесняйтесь, братцы.

Не сдерживайте себя.

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