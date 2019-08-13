Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Блоги - Політика

Аркадій Бабченко
Аркадій Бабченко
Журналіст Всі статті автора

Поезд ушел: раньше надо было за Украину бороться

46т Читати матеріал російською

Давайте сразу отвечу на все вопросы по поводу гражданства.

Нет, я не буду подаваться на украинское гражданство по новому упрощенному указу. Именно поэтому - я не хочу никаким отдельным указом. Я украинец, дед у меня родом из-под Геническа, я имею право на гражданство по закону в общем порядке - вот в общем порядке и буду делать.

Петр Порошенко мне предлагал помощь. Я не воспользовался этой возможностью тогда. Не буду пользоваться и теперь.

Потому что я не хочу ничего получать в обход кассы. Не хочу. И всё.

Есть общая очередь, есть закон - вот в общей очереди и буду стоять. Есть закон, я под него подпадаю, обязаны - выполняйте. Но впереди всех к окошечку кассы не полезу.

Есть люди, которые для Украины сделали намного больше, чем я - с какой радости я полезу впереди них?

Новини
Падеж "новоросов": бумеранг имени Сани Захарченко

Что касается самого указа. Он состоит из двух пунктов.

Первый - упрощение получения гражданства иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали (берут) участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины.

Это логично. И правильно. Если человек воевал, волонтерил, собирал деньги, закупал, пересылал, помогал - я не вижу проблем. Вика Ивлева, Алиса Ганиева, те немногие люди, которые годами требуют освобождения политзаключенных, Сенцова, крымских татар, годами выходят за них в одиночные пикеты, садятся, получают штрафы и сроки, те люди, которые собирают помощь и отвозят её морякам в Лефортово - тут, я думаю, вопросов нет. Борис Стомахин, который семь лет сидит в том числе и за свою украинскую позицию - вопросов нет. Тех, кто пять лет волонтёрит в самой Украине, не имя уже никакой возможности вернутся ни в Беларусь, ни в Россию - вопросов нет. Адвокатов моряков. Адвокатов крымских татар. Здесь вопросов нет.

Новини
Взорвавшаяся Россия

Но что касается россиян, подвергшихся политическим преследованиям...

Есть институт политического убежища. Статус беженца. Они полностью перекрывают потребности предоставления убежища преследуемым по политическим мотивам.

Но при чем тут гражданство?

И, самое главное - подвергшимся преследованиям в какой период?

Потому что человек, который пять лет преотлично жил в Москве "вне политики", а потом вдруг проснулся, под лозунгом Любови Соболь "мы не "оранжевая чума" вышел на проспект Сахарова строить Рейх без коррупции, сорвал украинский флаг, получил пятнадцать суток - он тоже подвергся политическим преследованиям. Вот он точно должен стать гражданином Украины?

Новини
"Это провокация": в Госдуме нервно оценили указ Зеленского по гражданству

Имперец Вячеслав Мальцев, который "Артподготовка" и который в 2014 орал "Крымнаш, мочи бандер!", а потом подвергся политическим преследованиям - вот он по этому указу теперь будет иметь право на упрощенное получение украинского гражданства.

В комментах точно подсказывают - свинченная на камеру тётка-единороска теперь тоже может претендовать на украинское гражданство.

А не слишком ли жирно, друзья?

Вы этим указом на одну доску ставите людей, которые реально пахали, помогали, сидели, рисковали сесть или быть убитыми - и людей, которые в кокошнике орали "Ра-си-я, Ра-си-я, оле-оле-оле", а потом получили пятнадцать суток.

Новини
"Настроен мириться": сбежавший футболист сборной Украины в России высказался о Зеленском

Тех, кто все эти годы действительно помогал Украине, боролся против войны и оккупации, в России и так уж остались единицы. Их выдавили, они вынуждены были бежать, уехали, эмигрировали, сели.

И вот вы издаете указ, в котором уравниваете тех, кто реально противостоял оккупации Украины, и тех, кто... Да вообще не пойми кто.

Зачем?

Раньше надо было за Украину бороться. А теперь - поздно уже. Поезд ушел. Водораздел уже произошёл.

Новини
У России - дедлайн: на носу "щекотливая" развязка сложной ситуации

Вот для тех отдельных случаев, которые я описал выше - и существует институт выдачи гражданства Президентом Украины. Этих случаев не так уж и много. Их все можно решить отдельным порядком после рассмотрения каждой кандидатуры и проверки СБУ. Меня вот СБУ проверяла, когда я подавался на посвидку. Я не вижу в этом никаких проблем. Не сахарный, не растаю.

Так вот, выдача гражданства в этих отдельных случаях - это ваша работа, Владимир Александрович. Это ВАША работа, Владимир Александрович.

А уравнять всех скопом и всем скопом выдавать украинское гражданство, чтобы только подн*ср*ть Путину в тапки...

Вы тем самым нивелируете гражданство своей страны, господин Президент. Нивелируете смерти тех, кто погибал за свободу и независимость своей страны. Вы ставите их в один ряд с тем же Вячеславом Мальцевым. Вы понимаете это?

И получать в этом случае паспорт в одном ряду не пойми с кем... Чтобы потом не знать, что ответить на вопрос "а какого, собственно, черта"...

Да нет, спасибо. Не надо.

Я с посвидкой поживу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Аркадій Бабченко Аркадій Бабченко
Місце
Україна
Тег
Громадянство
Джерело
Джерело: Facebook Аркадия Бабченко
Поділитися у Facebook
48
Коментарі
16
34
Смішно
186
Цікаво
81
Сумно
12
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Мягкий Игорь
Мягкий Игорь
ооооооо...дерьмом запахло и бабченко)))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Mdn Ndm
Mdn Ndm
Прав Аркадий...Если ещё что-нибудь здравое напишет,рискует мне понравиться)
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
К. Алла
К. Алла
О, уже значит "Господин президент"? А не был ли Зеленский у тебя ещё вчера "клоуном", "идиотом" и т.п. подленькими определениями? Тьфу, жалкий склизкий червяк ты, бабетта. А Владимир Александрович не забудет, что ты про него говорил. Можешь распрощаться с мриями о гражданстве.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
2 з 3 відповідей | показати всі
К. Алла
К. Алла
К. Алла, не светит*
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
К. Алла
К. Алла
Приходько Владимир, рагуль, зачем лезешь, если не разбираешь в вопросе? Зомбибабченко постоянно обзывал Президента уже после того, как Зеленский и победил на выборах, и прошла инаугурация. Открой его фейсбук да почитай. И если теперь, наблюдая, как Владимир Александрович всякую шушеру порохоботскую разгоняет, бабетта перепугался и решил коней попридержать, то поздно он спохватился. Это уже не Украина Порошенко. Украина Зеленского не для него, и никакого гражданства бабетте не светят.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...