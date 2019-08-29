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Аркадій Бабченко
Аркадій Бабченко
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Ну, что, довольны решением Трампа?

13.7т Читати матеріал російською

Глава Белого дома Дональд Трамп дал распоряжение пересмотреть военную помощь Украине, которая в этом году составляет 250 миллионов долларов. Об этом, со ссылкой на источник в администрации американского президента, сообщает издание Politico. Как сообщается, президент Дональд Трамп хочет убедиться, что выделяемые денежные средства используются наилучшим образом с точки зрения интересов США. Эту ревизию проводят, в том числе глава Минобороны США Марк Эспер и помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон. Автор материала обращает внимание, что такое решение американский президент принял после саммита "Большой семерки", на котором он всячески "преуменьшал военное вторжение Москвы в Украину" и настаивал на возвращении России в G7.

Каждый раз, когда я пишу, что Дональд, как его там по батюшке-то - непредсказуемый еб*нтяй с поведенческой импульсивностью пятилетнего ребенка, ко мне прибегает толпа его сторонников, доказывающих про "зато как похорошела экономика при Дональде, как его там по батюшке-то!"

Когда мне это рассказывают колбасные эмигранты из России, которых кроме собственно колбасы ничего и не интересует - я это еще могу понять. Колбаса у них стала более лучше.

Но когда мне это рассказывают украинцы...

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Ну, что, как вам похорошевшая экономика при Трампе? Довольны?

Но, впрочем, это одно из немногих решений Трампа, к которому нельзя придраться. Оно абсолютно логичное.

Зеленский говорил, что хочет договариваться посередине?

Говорил.

Вы выбрали именно это?

Именно это.

Трамп говорил, что Volodiya классный парень, потому что хочет договориться Путиным?

Говорил.

Ну так нафиг вам тогда деньги на военные расходы?

Всё. Штыки в землю. Мир-дружба-жвачка.

Поздравляю команду Узеленского с очередной оглушительной международной победой.

Доброе утро.

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Автор
Аркадій Бабченко Аркадій Бабченко
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Військова допомога Україні
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
війна Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Аркадия Бабченко
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Петренко Иван
Петренко Иван
Трамп это настоящий патриот США.именно таким должен быть президент любой страны мира.Прежде всего отстаивать интересы своей страны,а остальные подождут.Вот бы и наш Зеленский таким оказался!
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преловский костя
преловский костя
преловский костя, Что пишут про Путина украинцы на украинских интернет ресурсах никому не интересно. Интересно, что пишут россияне на российских интернет ресурсах. Ну так читайте: "Воспитательная работа с Президентом РФ Путиным" - http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=568625
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Грин Евгений
Грин Евгений
Бабченко оставте в покое этих эмигрантов.Большинсто из них люди умнее живущих в России или Украине.А Тремпа к власти привели куклусклановцы нелюбящие негров и латинос.Экономика Сша и мира на гране рецесии из войны Трампа с Китаем и Европой экономической войны.Мир в опасности из этих подонков как Трамп Путин Эрдоган Борис Джонсон.Молитесь что их небыло
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преловский костя
преловский костя
Грин Евгений, Что пишут про Путина украинцы на украинских интернет ресурсах никому не интересно. Интересно, что пишут россияне на российских интернет ресурсах. Ну так читайте: "Воспитательная работа с Президентом РФ Путиным" - http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=568625
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