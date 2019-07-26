Я тут в последнее время всё троллю и стебусь. Безответственное поведение, надо признать. Поэтому пара уточнений, чтобы быть правильно понятым.

К Борису Джонсону я отношусь с симпатией. Мне нравится его самоирония, чувство юмора, его троллинг и ум. Мне крайне импонирует его отношение к Мордору. За троллинг Лаврова я бы ему вообще премию выписал. Не знаю, какой он политик, говорят, в роли мэра Лондона был не так уж и плох, но как личность - он мне определенно симпатичен. На велосипеде вот на работу ездит, например. И *бантяем я его назвал, вынужден признать, сильно утрируя.

Однако.

Эталон референдума для меня - референдум о независимости Шотландии. Который готовился десять лет. В котором было разжевано, проговорено и донесено до общественности всё, что только можно. Все за и все против. Всё, что мы потеряем от выхода из состава Соединенного Королевства, и всё, что приобретем.

Это была настоящая общественная дискуссия, она состоялась, общество понимало, какой оно выбор делает, и общество сделало выбор.

Это пример ответственной политики.

Вот идеал просто.

Британия в ЕС интегрировалась без малого пятьдесят лет. Иногда нравилось, иногда не нравилось, один референдум уже был, правда, в других условиях, петиции за выход подписывали, но тем не менее телега как-то ехала.

И вдруг бац - кризис. И на волне кризиса популисты начали раскручивать вопли про зубожиння, тарифный геноцид и полвареника.

Правительство сказало: "А, зубожиння, значит. Ну, ок, черт с вами, вот вам законопроект про референдум". А парламент взял - и принял его. А через год - аля-улю, гони гусей, ничего никому не объясняя, ничего не разжевывая, не проведя никаких общественных дискуссий, в полной уверенности, что страна проголосует против выхода - херак, вы слушаете Маяк. Половина там даже не понимала, за что именно она голосовала.

Это пример не то, что безответственной политики.

Это пример идиотии и популизма просто крайней степени сволочизма.

Я-то ничего не имею против Брекзита как такового. Это британцам решать. Может, ЕС и вправду превращается в совок с законами про кривизну огурцов. И кто не хочет жить в этом дурдоме, имеет право не. Но я крайне против популистов, орущих про зубожиння и полвареника и на этой истерике ломающих систему вдребезги так, что офигевает весь мир.

И Борис Джонсон, как один из идеологов Брекзита, разгонял истерику про британское зубожиння в первых рядах. Более того - с использованием манипуляций, за что на него даже хотели подавать в суд за введение общества в заблуждение.

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И вот теперь этот человек попал в ситуацию, которую сам же и создал, и из которой выхода нет.

Точнее, теоретически выход есть, но выбор - между плохим, и крайне плохим решениями.

А Джонсон стал премьером ровно потому, что подсознательно-то британское общество понимает, что наворотило х*рни, но в надежде на чудо ждёт чувака, который вот щас придет, и мановением своей волшебной палочки сделает нам всем покращення и конец эпохи бедности.

Поэтому выбор премьером Бориса Джонсона в нашем каталоге определенно попадает в раздел выбора *бантяя-популиста.

И что-то мне подсказывает, что на достигнутом он не остановится.

Но, впрочем, это их дело, повторюсь.

Что же касается гражданской конфискации, о которой вчера заговорили у Зеленского.

Сама по себе идея неплохая. Суть её заключается в том, что имущество чиновника, не способного подтвердить свои доходы на его приобретение, конфискуется без заведения уголовного дела и изучения доказательств по делу. Такая вариация на тему закона о незаконном обогащении.

Откуда вилла на Лазурном берегу, ты ж всю жизнь чиновником работал с зарплатой 428 баксов? Ааа, эммм, нууу…. Конфисковано!

Это судебная процедура. Прокурор подает представление в суд, суд его рассматривает, выносит решение.

Упрощение в том, что нет уголовного производства, и бремя доказательства лежит уже не на обвиняющем, а на обвиняемом. То есть - презумпция невиновности сменяется презумпцией виновности.

Но сам институт гражданской конфискации лежит в правовой плоскости.

По его поводу идут споры, поскольку презумпция виновности нарушает права человека, но лично я на стороне гражданской конфискации.

Да, я считаю, что по отношению к имуществу чиновника на государственной службе должна быть презумпция виновности.

К слову, субъектом права в этом случае выступает не гражданин, а именно имущество.

У гражданина даже судимости не будет. А вилла, если не сможешь подтвердить доходы - фигак, вы слушаете Маяк.

Да, я поддерживаю такой подход. Потому что на каждую хитрую резьбу должен быть свой болт.

Гражданская конфискация применяется в некоторых странах мира.

Вот как раз сейчас Литва внесла законопроект о введении такого института у себя в стране.

Однако есть два но.

Основное условие для успешного применения этого института - работающее государство.

Вы, ребятки, приложили максимум усилий, чтобы это только начавшееся строится государство навернуть под свои хотелки. Вы в первые же пару дней нарушили закон тринадцать раз (дальше я перестал интересоваться счетом), у вас люстрированный чиновник возглавляет АП, у вас силовики кошмарят индусских инвесторов в тяжпром, другие силовики кошмарят кинотеатры, а Окружной суд кошмарит авиакомпанию.

Вводить в таких условиях институт отъема имущества без состязательного рассмотрения виновности лица - ну фиг его знает.

Ну вот очень фиг его знает.

Вот в том, что в Литве суды будут выносить справедливые решения и не будут использоваться для рейдерства, я не сомневаюсь.

А при наших исходных данных…

Но, ок. Допустим, это задел на будущее.

Пусть так. Когда-то же с чего-то же надо начинать. Eсли ждать у моря идеальных условий - не дождешься никогда.

Будет доведена до конца судебная реформа, прокуратура очищена, люстрирована (хе-хе) и обновлена и там будут сплошь профессионалы. Пусть так. Я-то, безусловно, желаю только успехов.

Но есть еще одно но.

Скажите, а ваши свадебные фотографы и тамады со средним образованием, которых вы набрали с миру по нитке, провели им недельный курс "как управлять государством" и сказали: все, чувак, теперь ты будешь писать законы (о боги, боги… представляю, что сказал бы господин Зеленский, если бы правление "Квартала 95" набиралось бы из его уборщиц, которым провели недельный курс по менеджменту продюсерской компанией), вот эти замечательные профессионалы, находящиеся фактически в управлении у человека, которого связывают с главным рейдером страны - они точно понимают, что будут делать?

Этот закон точно будет нести ещё какую-то функцию, кроме мести Порошенко?

А так-то я только за.

В последнее время пошла странная тенденция. Чем больше аудитория, тем меньше я стал зарабатывать. Может, каждый считает, что с такой большой аудиторией и без него уже неплохо перевели.... Но нет. И получается эффект прямо противоположный.

голодные дети плачут, папка, дай макаронинку.

В общем, не стесняйтесь, братцы.

Не сдерживайте себя.

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