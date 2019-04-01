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Аркадій Бабченко
Аркадій Бабченко
ЖурналістВсі статті автора

"Мордор должен быть разрушен"

1.9тЧитати матеріал російською

Предвыборная кампания президента Украины подошла к концу. Неожиданную победу на украинских выборах одержал российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко. Хотя борец с путинским режимом не выдвигал на выборах свою кандидатуру, 60% избирателей вписали в бюллетени его фамилию.

"Я никогда не рвался в политику", — признался новый президент. "Я всегда писал о политике, зарабатывал политикой и думал только о политике, но заняться ей самому мне даже не приходило в голову. Ну что, попробуем. Поборемся. В роли президента моя платформа для расследования и освещения российских преступлений широка, как никогда".

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Как отмечают политологи, борьба с Россией перевесила для украинцев социальные проблемы, на решении которых построил свою кампанию "народный" кандидат Владимир Зеленский. Туманным обещаниям о повышении качества жизни, избиратели предпочли чёткий лозунг Бабченко — "Мордор должен быть разрушен".

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Аркадий обещает оправдать оказанное ему доверие и в ближайшие четыре года превратить жизнь россиян в ад. Ещё больше. Один из возможных путей решения конфликта на востоке Украины, который уже рассматривает администрация президента — заполучить улики российского вмешательства, инсценировав смерть Украины на государственном уровне.

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Автор
Аркадій БабченкоАркадій Бабченко
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Telegram Аркадия Бабченко
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Anonimka HulyGanKa
Anonimka HulyGanKa
Эй! Недостреленный! Давай-ка на укол. Гаденыш плешивый.
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