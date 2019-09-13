Российский телевизор, как и прежде, создает свою собственную реальность

В последние дни случилось несколько событий, внесших некоторые уточнения в отношения между Украиной и Россией. Нет, войну эти события не остановят и Крым Украине не вернут. По крайне мере сразу. Но уточнения важные.

Событие первое. Большая палата Европейского суда по правам человека в среду, 11 сентября, провела слушания по делу "Украина против России", где, в частности, идёт речь о нарушениях прав человека на аннексированном полуострове. Речь идёт о нарушении почти всех статей Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. Иск против России был подан Украиной в 2014 году. Киев обвиняет Москву в нарушении права на жизнь, на запрещение пыток, на свободу и личную неприкосновенность, свободу мысли, права на защиту собственности, образование и других статей Конвенции. Российские власти обвиняются в убийстве украинских военных, преследовании крымских татар, незаконной выдаче российского гражданства жителям полуострова, похищениях и препятствованию работе СМИ.

Решения ЕСПЧ пока нет, но представить, что суд встанет на сторону России, довольно трудно.

Событие второе. Европейский суд поддержал Польшу в иске по газопроводу Opal, сухопутной ветке "Северного потока", и отменил решение Еврокомиссии о предоставлении Газпрому полного доступа к его мощностям. Это решение не позволит российской компании отказаться от транзита через Украину с 2020 года. И хотя формально иск подала Польша, одним из главных бенефициаров этого судебного решения стала Украина.

Российский телевизор остался верен своей традиции не освещать то, что происходит в реальности, а создавать свою реальность, параллельную. Владимир Соловьев в своей программе "Вечер" от 11.09.2019 посреди очередного рассказа о том, как все ужасно в Украине, вдруг обвел присутствующих удивленным взглядом и вопросил: "Непонятно, что происходит в ЕСПЧ?". И уточнил вопрос: "Зачем продолжать упорствовать в порошенковских проявлениях?". В той реальности, которую создает российский телевизор, это не Украина обратилась в ЕСПЧ в связи с оккупацией Крыма, а злой фашист Порошенко. И поэтому, раз Порошенко уже не президент, иск должен быть отозван…

В ситуации, которая сложилась в Украине после выборов, российский телевизор несколько утратил ориентиры. У информационных бойцов оказались сбиты прицелы, а под новую диспозицию врага Кремль никак не выдаст адекватную тактику. То, что надо продолжать информационное уничтожение Петра Порошенко, это понятно. Но он же теперь в Украине не главный. А по поводу главного, то есть президента Владимира Зеленского, полной ясности нет. Поэтому информационные орудия продолжают палить по старым целям, а заодно и по новым. На всякий случай.

В программе "60 минут" от 11.09.2019, как раз в тот день, когда ЕСПЧ начал слушания по нарушениям прав человека в оккупированном Россией Крыму, ведущие и "эксперты" весело смеялись над тем, что Петр Порошенко участвовал в блокировке трибуны в Верховной Раде. Депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Нилов решил по этому поводу сострить. Набрал воздуху и выдал: "Когда Порошенко полгода не будут показывать по украинскому телевидению, он придет в качестве эксперта в программу "60 минут и здесь ему дадут слово".

Когда путинизм сгинет и его будут исследовать как историческое явление, особое место в этих исследованиях займет удивительный юмор путинских чиновников и депутатов. Эта специфическая особенность валяться в грязной луже и ржать, показывая пальцем на людей, которые пытаются перебраться через соседнюю лужу.

Украинский политолог Гордей Белов вполне резонно ответил на "шутку" депутата Олега Нилова, спросив, почему бы его партии, которая заявляет о себе как оппозиция, не заблокировать трибуну Государственной думы во время прохождения закона о повышении пенсий. На что ведущий Попов возмущенно закричал: "Это же не позволило бы принять нужные людям законы!". Видимо, ведущий Попов имел в виду очередной пакет запретительных и репрессивных законов, принятых Госдумой.

Но главным информационным поводом программы "60 минут" стала фотография, на которой изображена встреча президента Зеленского, главы его администрации и премьера правительства Украины с олигархом Игорем Коломойским. Поскольку никакой информации о содержании этой встречи ни у кого в студии "60 минут" не было, то обитатели телевизора стали фантазировать. Сначала Ольга Скабеева обратила внимание на то, что участники встречи сидят не по протоколу, поскольку по правую руку от президента должен быть, по ее мнению премьер Украины Алексей Гончарук, а там сидел глава администрации, который ниже Гончарука по статусу… Когда распался Советский Союз, Ольге Скабеевой было 7 годиков. Но, видимо, советские традиции определять статус политика по месту стояния на Мавзолее она впитала с материнским молоком…

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Между тем, гадания на фотографии продолжил бывший депутат Верховной Рады Александр Ковтуненко, который стал уверять, что Коломойский остался должен "Студии 95-й квартал" 14 миллионов долларов и на фотографии изображен тот момент, когда Игорь Валерьевич принес долг. Бывший депутат Верховной Рады Ковтуненко относится к той же категории "украинцев по вызову", что и "звезда" российского телевизора Вячеслав Ковтун. Их приглашают специально, чтобы они несли всякую ахинею и российский обыватель мог насладиться собственным умственным превосходством над "глупыми украинцами". Сказав очередную глупость про 14 миллионов долларов, Александр Ковтуненко свою задачу выполнил и до конца передачи особой активности не проявлял.

Зато "политолог" Сергей Марков почувствовал свой звездный час и практически не закрывал рта. "Они там, на Украине, ничего не понимают, надо им объяснить", - начал "политолог" Сергей Марков. И разъяснил, наконец, ту самую фотографию: "Американцы разрешили Зеленскому встречаться с Коломойским". "Американцы там были под столом", - тут же догадалась Скабеева. – "Они там врут, они там всегда врут!" - невпопад закричал "политолог" Сергей Марков и тут же зачем-то набросился на мирно стоящих в студии украинцев с криками: "Вы должны свергнуть хунту и завоевать власть!".

Поскольку ни Гордей Белов, ни Александр Ковтуненко не выказали ни малейшей готовности свергать хунту, ведущий Попов решил спросить с них за решение Европейского суда, которое не позволит Газпрому отказаться от транзита газа через Украину. "У вас 3% ВВП от транзита газа! За что вы их получаете?!" - возмущенно кричал ведущий Попов на украинского политолога Гордея Белова. "Мы охраняем трубу", - смущенно ответил Белов. "Охранники – самая денежная профессия!" - пошутил Попов. Белов мог бы, конечно, ответить Попову, что те 60% российского экспорта, а также 20% ВВП России и 45% доходов российского бюджета, которые Россия получает от газа и нефти, тоже являются в значительной степени подарком природы, а не результатом напряженного труда и творчества всего российского народа.

Но ведущие "60 минут" уже стали фантазировать на тему ответа Европе за решение ее суда. Все идеи крутились вокруг отказа поставлять газ в Европу. "Европейцы замерзнут" - злорадно пообещала Скабеева. "Европейцам охладить мозги – полезно!" - радостно ответил "политолог" Сергей Марков. В студии "60 минут" не нашлось человека, который бы объяснил "политологу" Маркову и другим экспертам, что в мире есть и другие производители газа, кроме России, а вот в случае, если российский газ утратит европейский рынок, то Кремлю, возможно придется отказаться от кормления толпы бездельников, обитающих в телевизоре и производящих глупости в индустриальных масштабах. А поскольку марковы ничего другого не умеют, их могут ожидать тяжелые времена…

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