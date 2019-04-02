"Экзитполы продемонстрировали раскол Украины", - радуется заголовком прокремлевский "Рамблер". Это основная идея, которую пытается вбить в мозги россиян вся информационная обслуга путинского режима. "Никаких выборов в Украине нет", "признавать их нельзя", "Украиной управляет посол США", - вот примерный контент всех комментариев седьмых президентских выборов в Украине в российских СМИ. И вообще, "во второй тур вышли кандидаты Раскол и Хаос, сейчас лидирует Раскол, но в итоге победит Хаос".

У кремлевских и прокремлевских мечтателей как обычно некоторые проблемы с реальностью. Судя по предварительным результатам голосования, никакого "раскола" Украины нет. Зеленский занял первое место в большинстве областей Украины. Порошенко опередил его во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях, Бойко – в Луганской и Донецкой областях. Учитывая, что Зеленский опередил своего действующего президента в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой и Закарпатской областях, которые относятся к Западной Украине, то в отличие от некоторых предыдущих президентских кампаний уже невозможно говорить о политическом расколе Украины по географическому признаку, как бы этого не хотелось обитателям Кремля.

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"ДУРАКИ ОСТАЛИСЬ В ДУРАКАХ"

Этой цитатой из фильма "Доживем до понедельника" граждане Украины поздравили обитателей российского телевизора с Первым апреля, то есть с Днем дурака. Это поздравление было упаковано в форму итогов голосования, которые показали лживость кремлевского мифа о том, что граждане Украины готовы смириться с оккупацией Крыма и Донбасса и любой ценой стремятся к интеграции с путинской Россией. В действительности пророссийским кандидатом можно считать только Бойко, который получил чуть больше десяти процентов.

Понимая, что на фоне цифр избиркома и крайне антироссийской и антипутинской риторики лидеров президентской гонки Зеленского и Порошенко дальнейшее вранье о "братском народе" становится совсем уж неприличным, телелжецы стали врать про раскол Украины.

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"Если посмотреть, как проголосовала страна, то станет ясно, что никакой единой политической нации нет!" - с ликованием в голосе начал свой "Воскресный вечер" от 31.03.2019 Владимир Соловьев. После чего ведущий принялся шутить. Судя по всему, у Соловьева есть очень злобный враг. И вот этот враг однажды сказал Соловьеву, что в его лице театр потерял великого актера, а эстрада – великого комика. И теперь, получив в свое безраздельное пользование многочасовые эфиры на федеральном телевидении, Соловьев постоянно кривляется, пребывая в полном восхищении от собственного остроумия.

"Бо-й-ко, Бо-й-ко, Бо-й-ко", - неуклюже заикался Соловьев, пытаясь выделить букву "и краткое" в фамилии пророссийского кандидата. Аудитория, которая обычно принимается хохотать и аплодировать стоит Соловьеву показать палец, на этот раз настороженно молчала. "Бо-й-ко – напоминает Гу-ай-до", - продолжал громоздить конструкцию шутки Соловьев, а аудитория все молчала, не понимая, надо ли уже смеяться или это только фундамент, а сама шутка впереди. "А почему бы нам не признать Бойко президентом Украины!" - воскликнул Соловьев. – "Нам нравится "и краткое" в его фамилии, на этом основании мы его признаем президентом". Испустив столь затейливую шутку, Соловьев приосанился и сделал паузу, ожидая овации. Публика, помолчав, наконец, уяснила, что многоэтажная шутка пошучена и с облегчением захлопала в ладоши.

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А Соловьев, облегчившись юмором, стал нести свою чушь уже вполне серьезно: "Выборы показали, что никакой единой Украины нет! Путин Порошенко просто размазал! Хаос будет, только если будет команда из американского посольства!". И в качестве главного, убийственного аргумента против Украины: "Вы каждые выборы выбираете новый курс!".

Обсуждение украинских выборов в студиях российского телевизора напоминает разговор импотентов и старых дев о сексе. "Зачем все эти странные и смешные движения?" - возмущается один. – "Вам не кажется, что эти люди просто невменяемые?" - поддакивает другой. – "Вот нам с вами такое и в голову бы не пришло!" - подводит итог третий. На всех российских телеканалах ведущие и "эксперты" со скрытой завистью и тоской разглядывают карту Украины, раскрашенную разными цветами в зависимости от предпочтений избирателей. И все они понимают, что это разнообразие и есть политическая жизнь, а то, что происходит в России иначе как мертвечиной назвать нельзя. И когда страна на выборах меняет курс это не обязательно хорошо, но когда курс не меняется на выборах, это всегда плохо, поскольку в этом случае его приходится менять посредством насилия. Отсюда и истерика в телевизоре и во властных кабинетах. Отсюда и такая ненависть к Украине.

ИГРА В ПАС АЙДЕРА МУЖДАБАЕВА И ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА

Одним из наиболее цитируемых авторов в российском телевизоре стал публицист и патриот Украины Айдер Муждабаев, который вместе с Аркадием Бабченко всю избирательную кампанию страстно агитировал за действующего президента. Когда объявили данные экзитполов Муждабаев опубликовал в социальной сети текст, который тут же на своих экранах показали ведущие федеральные телеканалы. Насчет всех каналов не поручусь, но в "Воскресном вечере" телеканала "Россия-1" у Соловьева и на Первом канале в программе "Время покажет" пост Айдера Муждабаева был вывешен на экране в студиях, с выражением прочитан и с огромным наслаждением прокомментирован.

Пост Айдера Иззетовича – это комментарий к карте Украины, на которой изображены цифры экзитпола, свидетельствующие об успехе Зеленского. Вот он:

"Вот отличная карта тех, с кем мы живем в одной стране. Это – обыкновенные предатели. Те, кто сдадут страну на раз-два. Прибавьте сюда избирателей Юли, Бойко, Вилкула и прочих ставленников России. Никаких шансов победить их во втором туре у нас нет. Это абсолютно нереально. Предательство победит с вероятностью 100%. Я только что разговаривал у себя дома с боевым комбатом. Видимо, придется стрелять. Когда тебе стреляют в спину, другого выхода нет. Это означает новую революцию, победу патриотов, но и одновременно потерю еще 6-8 областей. К сожалению, пророссийское большинство не оставляет нам никакого шанса спастись, кроме этого". Конец цитаты.

Назвать более 80% граждан своей страны предателями, призвать к стрельбе и вдобавок предложить Украине потерять 6-8 областей – лучшего подарка врагам Украины украинский патриот Муждабаев не мог придумать. Это был пас прямо на ногу. Ведущие и "эксперты" федеральных каналов этот пас с удовольствием приняли. "Политолог" Николай Платошкин ответил на пост Айдера Муждабаева требованием немедленного захвата юго-востока Украины. "6-8 областей юго-востока", - процитировал Муждабаева "политолог" Платошкин. – "Надо быть готовыми, чтобы взять их под крыло. Наша задача – их защитить! Людей, которые проголосовали за нас, надо быть готовыми спасти!" - воскликнул "политолог" Платошкин. Не вполне понятно, что за люди в Украине голосовали за "политолога" Платошкина, но рецепт их спасения он знает точно. "Спасать – это значит то, что было 5 лет назад в Крыму", - пояснил "политолог" Платошкин.

О том чтобы в Украине началась стрельба, и от нее отошел к России юго-восток давно трубят Ж., Багдасаров, Сатановский, Соловьев и масса прочего фашиствующего люда, постоянно мельтешащего в телевизоре. Теперь с буквально теми же идеями выступает украинский патриот Муждабаев. "Совпадение? – Не думаю", - как в таких случаях говорит Киселев.

Крайности сходятся. Муждабаев и Бабченко, выступающий с ним рука об руку в страстной агитации за Порошенко, находятся на противоположном политическом полюсе по отношению к соловьевым-багдасаровым. А ментально, стилистически, по способу решения политических проблем, по отношению к политическому процессу оказываются от них неподалеку.

"Путин – это Россия", - кликушествуют путинисты. А значит, те, кто против Путина – против России. "Если против Порошенко – значит предатель Украины и ставленник Путина" - заявляет Муждабаев. В той же тональности вел свою агитацию и Бабченко…

Будучи гражданином страны-агрессора я не даю оценок и не высказываю своего мнения об участниках президентской гонки в Украине. Этот обзор посвящен анализу освещения этой гонки в российских СМИ и поэтому предметом анализа в основном становится то, что журналистикой никогда не было. Муждабаев и Бабченко – журналисты. По крайней мере, до недавнего времени были ими. Ввязавшись в агитационную кампанию – не сомневаюсь, что во имя благородных целей – приравняли свои ноутбуки к пулеметам и перестали быть журналистами. И лично мне от этого грустно…

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