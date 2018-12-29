2019: як зміниться життя українців у Новому році? (відео)

Підвищення зарплат і пенсій, нові правила отримання субсидій і оплати за комуналку, а також нововведення для пацієнтів та водіїв.Новий рік українці розпочнуть із новою мінімальною зарплатою, але новими правилами отриманя субсидій. Зміни чекають також і на водіїв - їм обіцяють автоматичну фото- та відео-фіксацію порушення правил дорожного руху, а водіям автівок на єврономерах загрожують штрафи. Та головні зміни відбудуться у політиці - президентські та парламентські вибори.