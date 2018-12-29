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2019: як зміниться життя українців у Новому році? (відео)

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Підвищення зарплат і пенсій, нові правила отримання субсидій і оплати за комуналку, а також нововведення для пацієнтів та водіїв.Новий рік українці розпочнуть із новою мінімальною зарплатою, але новими правилами отриманя субсидій. Зміни чекають також і на водіїв - їм обіцяють автоматичну фото- та відео-фіксацію порушення правил дорожного руху, а водіям автівок на єврономерах загрожують штрафи. Та головні зміни відбудуться у політиці - президентські та парламентські вибори.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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