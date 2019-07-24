Набрали пару сотень голосів і потрапили в Раду: як так вийшло

Минулі позачергові парламентські вибори показали – щоб стати народним депутатом, можна отримати лише кілька сотень голосів українців.

Хто з народних депутатів представлятиме зовсiм небагато виборців – розбирався OBOZREVATEL.

Хто набрав найменшу кількість голосів?

Рекордсменом минулих позачергових парламентських виборів по праву може вважатися кандидат від 51 мажоритарного округу, самовисуванець Олександр Ковальов. Як зазначено на сайті Центральної виборчої комісії, він набрав 33% голосів жителів населених пунктів Зайцеве, майорських і Бахмут. Або простіше кажучи – всього 220 голосів українців.

До порівняння, на сусідньому окрузі – 50, який переміг кандидат Руслан Требушкін набрав майже 20 тисяч голосів. А, наприклад, на 48 – кандидат-переможець Максим Єфімов 35,5 тисяч.

Справа в тому, що 51 округ сильно зменшився через військові дій на Донбасі. Проте, кандидат, який переміг, буде повноцінним представником Донецької області у Верховній Раді.

В офіційній біографії Ковальова зазначено, що йому 52 роки і родом він з Макіївки, але на даний момент живе в Києві. Також сказано, що він є пенсіонером.

Правда, за інформацією журналіста Марини Петік, Олександр Ковальов був головою організації афганців "Ніхто крім нас". А в період Революції Гідності міг допомагати беркутівцям вивозити зброю з Майдану.

Також в цьому він зізнався ще в 2016 році, пише "Громадське". "На той момент, в 2014 році, ми дійсно допомагали всім, хто до нас звертався, з обох сторін. В тому числі і міліції. В той момент всі намагалися піаритися з приводу "Беркута", і всі пропонували вивезти "Беркут" з Києва", – розповів Ковальов.

Варто відзначити, 51 округ цікавий не тільки одіозним переможцем, а й дивними аутсайдерами. Так, по округу балотувалася нардеп Надія Савченко, яка отримала всього 8 голосів виборців. До слова, вона після такого результату публічно спалила свою агітаційну продукцію. Її колега по парламенту Наталя Веселова, яка також вирішила спробувати удачу, отримала в два рази менше.

Схожа ситуація сталася і в Луганській області, на 105 окрузі (частини Новоайдаровского, Жовтневого та Кам'янобрідського районів міста). Так, переможець Вікторія Гриб отримала 1852 голоса.

Її найближчий опонент, брат кума президента Росії Віктора Медведчука Сергій зібрав 1483 голосів "за". І якщо на 51 окрузі працювало всього 2 виборчі дільниці, то на цьому трохи більше, 6. Правда, ситуація тут поки не сама зрозуміла. До місцевої окружної комісії вже зігнали силовиків, які нібито відреагували на повідомлення про порушення виборчого процесу.

Для того, щоб зрозуміти, наскільки малі результати на цій кампанії, можна порівняти їх з виборами до місцевих рад у 2015 році. Наприклад, для того, щоб стати депутатом Миколаївської міської ради, кандидату від Блоку Петра Порошенка Сергію Танасова було достатньо набрати голоси 244 жителів. При цьому депутату від "Опозиційного блоку" Олегу Солтису аж 1417.

Депутату Київської міської від фракції Блок Петра Порошенка Олесеві Маляревича довелося набрати і того більше, майже 4,5 тисячі голосів. А нинішньому секретарю міської ради Володимиру Прокопіву 3,9 тисяч. У 2015 році для обрання до Одеської міської ради кандидату Сергію Страшному необхідно було заручитися підтримкою трохи більше 3 тисяч чоловік. Його колезі Олександру Матвєєву – 2,6 тисячі.

Де відстань між кандидатами була мінімальною?

Запам'яталися позачергові вибори не тільки мінімальними результатами окремих кандидатів, а й по-справжньому впертою боротьбою за окремі округи. Згаданий вище кандидат Сергій Медведчук поступився своєму опонентові всього 370 голосів.

По-справжньому жорстка боротьба розгорнулася і на Закарпатті. На 68 окрузі (міста Ужгород, Чоп, Ужгородський район) чинний народний депутат від фракції Блок Петра Порошенка Роберт Горват випередив кандидата від "Слуги народу" Олександра Пекаря на 182 голоси. До речі, сам Пекар отримав широку популярність завдяки десяткам помилок в своєму резюме.

Резюме Олександра Пекаря

Резюме Олександра Пекаря

Один зі стовпів української політики, народний депутат від партії "Єдиний Центр" Віктор Балога насилу обігнав кандитата від "Слуги народу" Едгара Токаря. Боротьба тривала до останніх хвилин, але в підсумку Балозі вдалося обійти опонента на 798 голосів. До слова, брату Віктора Балоги Івану виграти свій окрузі не вдалося.

У Хмельницькій області на окрузі 190 (Славута, Шепетевка і інші) кандидат від "Слуги", футуролог Олексій Жмеренецкій обігнав опонента Романа Мацола на 1,5 тисячі голосів.

З великими труднощами свою перемогу отримала і кандидат від партії "Голос" у Львівській області Галина Васильченко. Вона змагалася з мастодонтом української політики, чинним народним депутатом Богданом Дубневич і перемогла його з відривом в 1,6 тисячі голосів. Для захисту результату в справу довелося втрутитися журналістам, а також керівникам партії, в тому числі і Святославу Вакарчуку.

140 голосів жителів 119 округу (Бродівського, Буського, Радехівського та частини Кам'яно-Бузького районів Львівської області) допомогли чинному нардепу Михайлу Бондарю випередити опонента з "Слуги народу" Ореста Кавецького. Тепер Бондар представлятиме в парламенті партію "Європейська Солідарність".

Цікава ситуація сталася і в Івано-Франківській області. На 86 окрузі (Болехів, Долинський, Рожнятівський та частина Богородчанського районів) кандидат від президентської партії Олександр Матусевич переміг переміг чинного депутата Анатолія Диріва. Обійшов Матусевич главу комітету з питань екологічної політики за все на 712 голосів.

Розподіл місць в парламенті

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