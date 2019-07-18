$20 тисяч за відмову від виборів: одіозний Манько пропонував хабар нардепу

Скандально відомий доброволець АТО і чинний голова "Єдиного союзу патріотів України" Валентин Манько пропонував хабар народному депутату Ігорю Мосійчуку за те, щоб він зняв свою кандидатуру з виборів.

Про це сам Мосійчук розповів у ефірі телеканалу NewsOne. Фрагмент із цією заявою опублікував на своїй сторінці у Facebook бізнесмен, екслідер партії "Укроп" Геннадій Корбан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема Манько запропонував Мосійчуку взяти $20-30 тис. в обмін на прийняття його пропозиції. Крім того, він фамільярно порадив витратити ці гроші на "відпочинок із молодою дружиною на морі". Відомо, що скандальна розмова була зафіксована на аудіо і відео.

"Манько в центрі нового скандалу. Нардеп Ігор Мосійчук, ще один кандидат по 94-му округу, зробив заяву: Манько запропонував йому, чинному депутату, хабар у $20 тис., щоб той знявся з виборів і звільнив округ для його патрона. Чесно кажучи, мене вибори по округу мало цікавлять. Мене цікавить шкура Манька, який, схоже, цього разу круто попав. Мосійчук погрожує написати заяву у ДБР. Тепер у Валіка Манька один шлях – ц*цьки під пахву і в Єгипет", – прокоментував новину Корбан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на позачергових виборах до Верховної Ради України Манько також висуває свою кандидатуру. У 2015 році Інтерпол оголошував його в розшук, а пізніше його було усунуто з посади голови Державної служби у справах ветеранів.

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