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30 вересня • оновлено в 06:04
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Дмитро Орєшкін
Дмитро Орєшкін
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Смена российского "куратора" на Донбассе: какой сигнал посылает Путин

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Бабич известен своей жесткой, может быть, даже слишком жесткой, прямолинейной, несколько военной манерой управления - и в белорусских делах, и в "ДНР и ЛНР".

Российские инсайдерские Telegram-каналы сливают информацию, что в Кремле всерьез задумались о назначении "куратором" ДНР и ЛНР боевого офицера, экс-главу правительства Чечни, экс-посла России в Беларуси Михаила Бабича. Из-за этого, будто бы, даже началась грызня между бывшими украинскими топ-чиновниками времен Виктора Януковича, которые хотят попасть к нему в команду.

Бывший постпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Бабич был назначен послом в Беларуси 24 августа 2018 года. Белорусские СМИ называли его "амбасадором войны". Позже в Минске заявили, что Бабич "перепутал независимое государство с федеральным округом РФ", и призвали проявлять больше уважения. В результате Москва отозвала своего посла. Сегодня Бабич является заместителем министра экономического развития РФ.

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У военных оккупантов паскудная ситуация

О том, что означает для Украины назначение Бабича "куратором" по вопросам "ЛНР и ДНР", "Апостроф" поинтересовался у российского политолога Дмитрия Орешкина.

О назначении Михаила Бабича "куратором" ДНР и ЛНР ходят только слухи, пока подтверждения нет. Но позиции Суркова (Владислав Сурков - помощник президента РФ, "куратор" террористических ДНР и ЛНР, - "Апостроф"), действительно, ослабевают, позиции силовиков немножко усиливаются. Потому картинка пока кажется правдоподобной.

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Немного фактов о концлагере в Донецке

Бабич известен своей жесткой, может быть, даже слишком жесткой, прямолинейной, несколько военной манерой управления - и в белорусских делах, и в "ДНР" и "ЛНР".

Если произойдет назначение Бабича "куратором" ДНР и ЛНР, то это довольно жесткий сигнал в пользу усиления силовой вертикали в делах, связанных с Восточной Украиной. Тогда получится, что Украине придется еще больше внимания уделять силовой составляющей. Но в то же время, как показывает опыт, жесткое усиление вертикали, в том числе милитаристской, не всегда приводит к военным действиям. Наоборот, это может быть сигналом к тому, что Кремль хочет договариваться, но естественно - с позиции силы.

В любом случае, если назначение состоится, оно будет означать серьезную перемену вектора в российской политике в направлении ДНР и ЛНР. Естественно, на ужесточение.

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Автор
Дмитро Орєшкін Дмитро Орєшкін
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Апостроф
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Хорошо бы Обрешкину палец из носа вынуить, да на Донбасс поехать "события освещать"!)))))))
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Здор Вера
Здор Вера
та вы задолбали, соседи. чего вам не сидится за своим поребриком?
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Яка різниця ? все одно у відкриту атаку вже не підуть
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