Итак, Ша! Штайнмайер, конечно в законе, но ещё никто никуда не едет! Ещё никто ничего и никому не сдаёт! Ещё нет никакой зрады и очень далеко до перемоги! Формула Штайнмайера, которую согласовали вчера в Минске, это лишь разблокирование мирных переговоров в Нормандском Формате.

Владимир Зеленский Скриншот с видео

Любые мирные переговоры предполагают поиск компромиссов, и любые переговоры лучше законсервированного военного конфликта. Более того, и США и Европа настоятельно рекомендовали Президенту Зеленскому развязать этот узел и подписать формулу Штайнмайера, что позволит идти по алгоритму Минского Соглашения. Подчеркиваю: другого документа, который бы признавали все стороны нет. От слова совсем. А потому, все участники рассматривают именно Минские договоренности, как основу для достижения мира на Донбассе.

Теперь по сути. Бездарная и оголтелая политика Порошенко- Климкина завела Украину на обочину международной Повестки дня. Мир устал от бессмысленного затяжного конфликта с Россией и не видит дальнейших санкционных перспектив. Да и коррумпированная Украина порядком всем надоела. А потому, и Трамп на встрече с Зеленским, и Макрон и Меркель неоднократно подталкивали Украину к выполнению Минских Соглашений и диалогу с Путиным. А это возможно лишь разблокировав Нормандский формат. А это, в свою очередь стало возможным лишь согласовав предварительный (!!!!!!!) алгоритм действий по формуле Штайнмайера. Вот и весь ребус. Иного маршрута на сегодня нет. И это медицинский факт.

Что же это за формула такая, подписание которой приветствовал Президент Германии? Все очень просто. Она подразумевает проведение выборов на временно оккупированных территориях и принятие Нового Закона (!!!!!!) о так называемом особом статусе Донбасса. Что касается отвода войск и границы, то эти положения прописаны в Минских Соглашениях. Владимир Зеленский будет иметь возможность на встрече в Нормандском Формате и последующих двусторонних переговорах с Путиным несколько подкорректировать последовательность этих пунктов. Насколько это удастся, покажет время. Но общая канва, безусловно останется. Следует понимать, что на сегодня позиции России во многих геополитических раскладах усилились, и в Москве захотят закрепить этот успех.

Можно, конечно продолжать выкрикивать патриотические лозунги про агрессора и "не отдадим родную землю врагу", но такая позиция точно не развяжет проблему и не приблизит мир на Донбассе. А вот определить красные линии для компромисса и правильные границы мирового соглашения - это задача Президента и его команды. А так же Украинского Парламента, которому предстоит выписывать и принимать новый Закон о выборах и Закон об особом статусе. Или любом ином статусе. Важно лишь понимать, что Донбасс не удастся вернуть силой в положение 2013 года. На данном этапе это уже невозможно. Ситуация слишком изменилась, а потому Украине нужно действовать в соответствии со своими возможностями, современными реалиями и общемировым политическим трендом.

Вывод. Все лишь начинается. Впереди ещё очень длинный и непростой путь к миру на Донбассе. И я не уверен, что все будет быстро и гладко на этом пути. Но начинать Диалог и поиск "формулы Мира" необходимо. Иначе тупик...

Ну а пока, я хочу сказать всем горячим головам. Ша! Ещё ничего не произошло и никто никого не сдал! Нет никакой капитуляции и зрады! Нет никакой перемоги! Но первый шаг к началу реальных мирных переговоров сделан...

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!