Речь Президента была прекрасной. Ярко, образно, эмоционально, душевно, без агрессии и по-человечески.
Авторы текста безусловно талантливые люди. Это команда Квартала. Они умеют цеплять за живое и находить правильные акценты.
И Владимир Зеленский был хорош. Когда слушаешь - веришь. От души. Искренне, открытого и Честно. Да и его предыдущая профессия даром не прошла. Публичные выступления без актерского мастерства теряют свою изюминку и привлекательность. Но сегодня Все было на самом высоком уровне. Думаю, что многие украинцы испытали во время речи Президента чувство гордости за себя и за Украину. И конечно оптимизм. Говорю это без капли иронии.
Само шоу тоже было завораживающим. Бесподобная Тина Кароль, много детей, преобладание белого цвета - цвета мира, прекрасная постановка и очень продуманная и профессиональная режиссура. Думаю, что Алан Бадоев, это один из лучших на сегодня режиссеров таких массовых мероприятий.
Многие сетовали, что у него слишком большие гонорары. Но надо привыкать к тому, что профессионализм не может быть дешёвым.
Одним словом, талантливый креатив от команды 95 квартала и Бадоева удался на славу. И праздник удался. И шоу было превосходным.
Чего мне не хватило в речи Главы государства? Пожалуй, четко определенного направления движения страны. Опознавательных знаков для тех, кто мешает нашей Независимости и нашему развитию. Четкой формулировки того, что именно сейчас происходит на Донбассе и как именно мы будем решать эту сложнейшую задачу.
Но это сугубо мое мнение. С ним можно соглашаться или нет. Мы же живем в демократической стране, не правда ли? Мне тоже хочется, чтобы у Президента Зеленского все получилось. Тогда получится у всех нас. И у страны получится.
И ещё. Праздники заканчиваются. Затянувшийся Медовый месяц после всех выборов - тоже. Впереди - трудовые будни. И громадные вызовы для Президента. И внутри страны, и за ее пределами.
Колоссальные проблемы, на решение которых у Зеленского есть все инструменты. Но практически нет времени на раскачку. И нет права на ошибку. Слишком затянулись праздники. Слишком велики надежды и ожидания миллионов людей, слушавших сегодня воодушевленную и эмоциональную речь Президента.
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