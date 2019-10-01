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1 жовтня • оновлено в 14:37
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Дмитро Співак
Дмитро Співак
Політик та громадський діяч Всі статті автора

Правительство Украины: Владимир Зеленский, где Вы их нашли?

4.6т Читати матеріал російською

МЕРЧИНГ... ПРОФАЙЛИНГ... НЬЮНЕМИНГ...

Это все, что нужно знать о Программе Правительства.

Вы ни хрена не поняли? Так, и я об этом.

Как в сказке....Жизнь продлим, смертность уменьшим, болеть будем на 20% меньше, порты и аэропорты построим, дороги сделаем крутыми, миллион рабочих мест создадим и привлечём 50 (!!!) миллиардов инвестиций.

А ещё, создадим Фонд Благополучия, все ненужное продадим, землю отдадим крестьянам, фабрики рабочим, нищих сделаем богатыми, несчастных - счастливыми, ВУЗы сократим, ПТУ - увеличим, экономику поднимем, безработицу и миграцию опустим.

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Все остальное - углУбим, расшИрим, возведЁм.

Но без дедлайна, конкретных механизмов и ответственных. Более того, не сейчас, а через пять лет, когда ЭТОГО правительства и в помине не будет.

Вывод: Фантазии Омеляна про Хайперлуп, это детский лепет по сравнению с нездоровыми иллюзиями Гончарука. Сказался опыт работы в грантоедовских организациях. Написал комический проект по освоению Сатурна и получил очередной транш у дедушки Сороса. А тут все таки жизнь 40- миллионной страны.

Так что, не знаю уж, для кого они это всю белеберду писАли.

И самое главное, кто это будет все выполнять...

Владимир Зеленский! Где Вы их нашли?

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Автор
Дмитро Співак Дмитро Співак
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Дмитрия Спивака
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Сухецький Андрій
Сухецький Андрій
Ці співаки зі шкіри лізли, щоб зє пропихнути в преЗЄденти з шоблою блазнів, топлячи Порошенка ,а тепер "правду-матку" ріже.
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Спывак! Откуда ты вылез?
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Я удивлён, ПОЧЕМУ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ НЕТ спивака? Это большой недостаток!
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