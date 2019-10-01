МЕРЧИНГ... ПРОФАЙЛИНГ... НЬЮНЕМИНГ...
Это все, что нужно знать о Программе Правительства.
Вы ни хрена не поняли? Так, и я об этом.
Как в сказке....Жизнь продлим, смертность уменьшим, болеть будем на 20% меньше, порты и аэропорты построим, дороги сделаем крутыми, миллион рабочих мест создадим и привлечём 50 (!!!) миллиардов инвестиций.
А ещё, создадим Фонд Благополучия, все ненужное продадим, землю отдадим крестьянам, фабрики рабочим, нищих сделаем богатыми, несчастных - счастливыми, ВУЗы сократим, ПТУ - увеличим, экономику поднимем, безработицу и миграцию опустим.
Все остальное - углУбим, расшИрим, возведЁм.
Но без дедлайна, конкретных механизмов и ответственных. Более того, не сейчас, а через пять лет, когда ЭТОГО правительства и в помине не будет.
Вывод: Фантазии Омеляна про Хайперлуп, это детский лепет по сравнению с нездоровыми иллюзиями Гончарука. Сказался опыт работы в грантоедовских организациях. Написал комический проект по освоению Сатурна и получил очередной транш у дедушки Сороса. А тут все таки жизнь 40- миллионной страны.
Так что, не знаю уж, для кого они это всю белеберду писАли.
И самое главное, кто это будет все выполнять...
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