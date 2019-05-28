ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА президента Владимира Зеленского - это возвращение Саакашвили.

За три с половиной года, Михо и его партия проиграли ВСЕ выборы в Грузии. Президентские, Парламентские, местные. Грузины, которым Саакашвили дважды присягал на верность, отказали ему в доверии и не хотят его видеть на Родине.

Михеил Саакашвили

И лишь в Украине, неуемный и разрушительный характер Миши находит своих почитателей. В Европе скучно. Лекции надо читать. А хочется большой политикой заниматься.

Мой прогноз.

Все будет по отработанному плану. Сначала пристроит часть своей команды на должности. Затем попробует возглавить правительство, или попытается стать "отцом нации" и раздавать "почти бесплатные" советы всем и вся.

А через пол года уйдёт в оппозицию к Зеленскому, вновь организует свою партию и начнёт раскачивать лодку для очередных досрочных выборов... чтобы таки стать Премьер-министром. Украины. Это последний шанс. Прощальная гастроль артиста. Иначе, пенсия.

Путин первый запустил эту мысль, предложив Зеленскому вернуть гражданство Михо... Он знает, чем закончится эти очередные украинские гастроли....

И в Киеве заглотили эту наживку... Я считаю, что это фатальная ошибка.

Зря Вы, Владимир Александрович... Ох, зря.... Одесса знает....Время пошло...

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