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Дмитро Співак
Дмитро Співак
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Другой Украины не будет, помните об этом!

3.4тЧитати матеріал російською

Все знают моё негативное (это очень мягко сказано) отношение к Президенту Порошенко. Причём, в отличии от диванных смельчаков, я об этом говорю уже более трех лет на всю страну с экранов телевизоров и в социальных сетях. О нём и членах его вороватой, лживой и непрофессиональной команды. Они профукали не только страну, но и Доверие и Надежды миллионов людей... Для меня Он - олицетворение зла, лицемерия и лжи. Понятно, что ни при каких условиях я не буду за него голосовать.

Но вот по поводу НЕДО дебатов, хочу отметить несколько моментов.

1. Уже давно стало очевидным, что дебатов не будет. Да они и не нужны…Никому. Результат все равно уже предрешён. Но Порох - опытный боец с наличием яиц. Он отдаёт себе отчёт, что скорее всего проиграл, и уже работает на будущие выборы в Парламент.

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2. Я с уважением отношусь к тем, кто пришёл на Олимпийский не по разнарядке, а по велению души - это их право выбора. Не разделяю их взглядов, но отдаю должное их последовательности. Сейчас очень легко топить за Зе, уровень поддержки которого превышает 65%, а ведь ещё три-четыре месяца назад многие из нынешних почитателей называли его исключительно комиком...

3. Страна вновь поделена практически пополам. Нет ничего, что могло бы обьединить людей. Грязь, ненависть, злоба, взаимные оскорбления, недоверие и никакого позитивного просвета.

4. Хочется, чтобы весь этот треш поскорее закончился. Президентом станет Зеленский. А вот, каким он будет Главой государства, сейчас не знает никто. Думаю, что и он сам до конца ещё не осознал всех глобальных вызовов для себя.

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5. Давайте помнить, что мы все же Люди. Граждане одной страны. И другой у нас не будет. Кто бы не стал Президентом. Нам всем жить в Украине после 21 апреля. На этом Жизнь не останавливается.

Так давайте хотя бы эту последнюю неделю перед выборами проведём с достоинством и взаимным уважением. Кто бы, за кого бы не голосовал. Иначе, превратимся в дикое стадо, готовое разорвать ближнего своего... Так уже было в 2004 и 2010 годах. Помните? Так давайте не повторять собственных ошибок...

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Автор
Дмитро СпівакДмитро Співак
Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Дмитрия Спивака
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Людям, що живуть і збираються надалі жити в Україні потрібні і дебати і відповіді. Джемілєв поставив Зеленському п'ять питань про окупований Крим Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/politics/dzhemiljev-postaviv-zelenskomu-pyat-pitan-pro-okupovaniy-krim-585877.html
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Vazelinenko Purgen
Vazelinenko Purgen
За що поважаю євреїв, це що вони горою один за одного. Рабінович сколотив аниукраїнську команду євреїв на нюсван і 112, Коломойський - на Г+Г. На виході - Ізраїль переміг Україну без єдиного вистрела.
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
"Порох - опытный боец с наличием яиц". Ха-ха, этот Спивак изрядно пошутил!:)
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