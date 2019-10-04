19 годин без перерв: Порошенко розповів про ультиматуми Путіна на Мінську-2

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко розкрив подробиці підписання Мінських домовленостей.

Про це він розповів в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Як зазначив нардеп, домовленості складаються з трьох документів.

Підписання першого з них відбулося якраз під час активних бойових дій на Донбасі.

Порошенко і Путін Facebook

"Під час Мінська-2 були схвалені основні безпекові та політичні компоненти, аж до виборів, які повинні були відбутися 7 грудня 2014 року. Росія цинічно і грубо порушила всі ці домовленості", – розповів він, додавши, що Кремль оголосив свої вибори в ОРДЛО та призначив ватажків "республік".

Переговори 11–12 лютого в Мінську в 2015 році, за словами Порошенка, йшли 19 годин без перерв на сон та їжу. Експрезидент Франції Франсуа Олланд на них палив, хоча робить це нечасто.

"Знаєте, яке питання зайняло більшість часу з цих 19 годин? Час, коли повинен бути припинений вогонь. Путін відмовлявся від очевидної позиції: про стійке, постійне, надійне та негайне припинення вогню", – сказав Порошенко.

Він додав, що спершу президент РФ вимагав "відстрочки" на 10, потім на 5 днів. "Потім ми домовилися на 48 годин. І вже він підходить і каже: я вимагаю хоча б 60 годин... Російська армія зупинилася?.. Продовжила наступ. Це ціна слова Путіна", – зазначив політик.

Порошенко на "Свободі слова Савіка Шустера" Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL:

Україна офіційно не підписувала "формулу Штайнмаєра" щодо Донбасу. Представник України в ТКГ Леонід Кучма тільки письмово повідомив представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку про погодження цього плану.

Пізніше в мережі було офіційно опубліковано лист Кучми.

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