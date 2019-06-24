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Андрій Сенченко
Андрій Сенченко
Український політик і громадський діяч, лідер політичної партії "Сила права"Всі статті автора

Обережніше з цифрами, пане президенте!

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Під час зустрічі з бізнес-спільнотою Володимир Зеленський заявив: "Окремо я хочу зупинитись на відновленні Донбасу. За розрахунками українських експертів, для цього нам потрібно більше 300 млрд грн".

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Дуже важливо, що президент Зеленський звернув увагу на проблеми прифронтових територій і намагається залучити для їх вирішення великий бізнес. Від попередника місцеві мешканці та вимушені переселенці цього не дочекались.

Привабливо виглядає й ідея залучення для фінансування цієї програми олігархічного бізнесу, хоча в перетворення його на соціально-відповідальний повірити складно, навіть шляхом примусової суспільно-корисної праці.

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Але головне питання полягає в іншому.

Війна врешті-решт закінчиться, якщо не витрачати енергію та час в Мінську.

Для цього треба невідкладно і дуже наполегливо починати працювати в Будапештському форматі – разом з країнами-гарантами доводити економічний, юридичний, дипломатичний тиск до рівня, достатнього для примусу агресора до миру та звільнення Криму і Донбасу. А ще щодня займатися укріпленням та реформуванням армії, яка зараз знаходиться не в найкращому стані.

Так ось, коли закінчиться війна, дуже важливо, щоб країна не залишилась сам на сам з післявоєнними проблемами – десятками тисяч скалічених солдат і родин загиблих, замінованим, зруйнованим і екологічно небезпечним Донбасом, мільйонами людей, яким треба створити умови для повернення додому, отримання роботи чи можливості відродження пограбованого та зруйнованого окупантами бізнесу. Таких проблем у захопленому Криму і на Донбасі щодня накопичується безліч.

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Опитувальник для президента Зеленського

Українські експерти, на яких посилається президент, ввели його в оману.

Проблема в тому, що на шостий рік війни влада, стара і нова, продовжує оперувати цифрами зі стелі. Жодна владна інституція не займається системно підрахунком і документуванням збитків, що завдані громадянам, бізнесу та державі російською збройною агресією і окупацією.

Рух "Сила права", що розробив стратегію юридичного наступу на державу-агресора і п’ять років поспіль щодня реалізує її в судових рішеннях, ретельно підрахував загальну суму моральної і матеріальної шкоди, завданої українським громадянам. Ці підрахунки підкріплені прецедентними рішеннями ЄСПЛ і більш аніж тисячею рішень українських судів.

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Тільки родини загиблих військових та цивільних, поранені солдати та цивільні особи, вимушені переселенці, громадяни, що втратили внаслідок агресії особисте майно, колишні військовополонені і заручники мають право на отримання компенсації завданої їм моральної і матеріальної шкоди на загальну суму понад 100 мільярдів євро, а всі інші громадяни України, разом з учасниками бойових дій, мешканцями зони АТО/ООС і окупованих територій, – ще на 200 мільярдів євро.

А ще необхідно додати суму шкоди, завданої дрібному, середньому і великому бізнесу та державі, і тоді загальна сума значно перевищить трильйон євро. Цими проблемами в команді "Сили права" щодня займається відомий в світі фахівець з міжнародного права професор Василенко, який був суддею Міжнародного трибуналу ООН з колишньої Югославії.

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Якщо хтось почне казати, що це якась нісенітниця, то я нагадаю відомий приклад агресії Іраку проти Кувейту. Тоді військові дії тривали дві доби, загинуло 200 людей, і потім було 7 місяців окупації. Жертви і руйнування неспівставні з тим, що путінська Росія зробила з нашою країною. Та й територія Кувейту складає лише 38,5% від тимчасово окупованих території України. А от загальна сума вимог, яку Кувейт пред’явив Іраку, склала 462 мільярди доларів США. І головне – вони чітко і вчасно обґрунтували ці вимоги і змогли домогтися міжнародної підтримки, що призвела до реального отримання грошей, хоч і траншами.

Для вирішення наших післявоєнних проблем не вистачить коштів всіх українських олігархів з Петром Порошенком включно. Залишки ж середнього і малого бізнесу, що потерпають від монополістів, теж не спроможні суттєво допомогти. Да й обіцяної міжнародної допомоги вистачить на 2 – 3% завдань. А якщо так, то 95% проблем залишаться нам – українцям. Кожному працюючому громадянину України, включно з важко постраждалими, для їх вирішення треба додатково сплатити більш аніж 50 тисяч доларів податків!!!

Згодний з тим, що держава не має права стояти осторонь і обіцяти вирішення проблем людей колись згодом. І великий бізнес треба наполегливо долучати до цього, але не в обмін на збереження монополій і олігархічного впливу на владу.

Перше і головне, на що вимушений звернути увагу президента Зеленського, полягає в тому, що врешті-решт компенсувати шкоду, заподіяну збройною агресією Російської Федерації проти України українським громадянам, українському бізнесу і український державі, повинна держава-агресор. Інакше на відновлення нормального життя людей не вистачить не лише його президентського терміну, а й декількох наступників.

Саме тому всій український владі та особливо президентові необхідно бути безпомилковим в визначеннях і обережними з цифрами. Треба чітко розділяти суми соціальної допомоги постраждалим, що сплачується державою за рахунок платників податків і обмежується можливостями бюджету, і суми вимог до держави-агресора, які повинні відповідати світової практиці. Те ж саме стосується оцінки шкоди, заподіяної бізнесу та нашої державі.

Я б дуже не хотів, щоб, коли настане час пред’явити Російській Федерації загальний рахунок за кров, сльози і руйнування, агресор послався на необережні слова президента нашої країни і визнав тільки 300 мільярдів гривень, а 99% проблем залишив нам з вами.

И наостанок. Краще життя на вільній території нашої країни треба наполегливо будувати щодня, але розмови про те, що мешканці окупованих територій побачать позитивні зміни і повернуться, треба припинити. Це лінія Кремля, який постійно каже, що Крим і Донбас пішли самі, а не були захоплені військовою силою.

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Автор
Андрій СенченкоАндрій Сенченко
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Питон Каа
Питон Каа
Вечные мечты о халявных охулиардах долларов, которые якобы кто-то даст Украине. Не будет этого, никто ничего не даст. Сами Донбасс разрушили - самим и восстанавливать. Это ваша гражданская война.
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