Влітку минулого року рух "Сила права" сформував групу юристів і військових експертів для розробки нового контракту на службу в Збройних Силах України.

Вже у вересні, на основі ретельного аналізу пропозицій тисяч контрактників і командирів, які служать або вже відслужили, була розроблена система, що складається з трьох типів контрактів: основного, попереднього і контракту на службу в "гарячому резерві".

У жовтні 2018-го "Сила права" включилася в роботу єдиної команди Воєнного кабінету Юлії Тимошенко. Спільними зусиллями була розроблена унікальна Програма забезпечення військовослужбовців службовим і власним житлом, а також підготовлені концепції нової кадрової політики Збройних Сил і пенсійного забезпечення контрактників, які будуть опубліковані найближчими днями.

Всі розроблені заходи покликані стабілізувати склад українського війська і поступово зробити нашу армію професійною. Новий підхід дозволяє з 1 січня 2020 року відмовитися від призову і запропонувати юнакам і дівчатам можливість, добровільно підписавши попередній контракт, пройти тримісячний інтенсивний курс військової підготовки за однією з чотирьох програм: базовою програмою Сухопутних військ, спеціальною програмою з елементами гірничо-піхотної підготовки, спеціальною програмою Десантно-штурмових військ або спеціальною програмою Морської піхоти.

В процесі роботи наша команда експертів прийшла до висновку, що попередній контракт і інтенсивний тримісячний курс військової підготовки повинні стати обов'язковим етапом і для випускників цивільних вищих навчальних закладів, які претендують на офіцерські посади в армії. Кожен, хто збирається стати командиром, повинен побувати в "шкурі" солдата.

Тримісячний курс інтенсивної військової підготовки буде включати в себе посилену фізичну підготовку, вивчення особистої зброї та її застосування, основи тактики, орієнтування на місцевості, дії в складі підрозділу, надання першої медичної допомоги, вивчення статуту і низку інших дисциплін. В рамках базової програми Сухопутних військ передбачається посилена тактико-вогнева підготовка, а в рамках спеціальних програм – елементи підготовки, пов'язані зі специфікою гірничо-піхотних і десантно-штурмових частин, а також морської піхоти.

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Головне завдання попереднього контракту – дати молоді базову військову підготовку і адекватне уявлення про службу в армії. Пройшовши таку підготовку, юнак або дівчина отримує право на укладення основного контракту на службу в Збройних Силах.

Для тих, хто не збирається ставати професійним військовим, така підготовка стане важливим етапом в житті і, я в цьому впевнений, предметом гордості.

Ну а країна отримає сотні тисяч підготовлених резервістів і перестане виглядати в очах супротивника беззахисною.

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