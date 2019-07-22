Країна підбиває підсумки позачергових парламентських виборів. Половина громадян вже ні у що не вірить. Друга половина розділилася на монооптімістов та кілька груп дуже різних за своєю сутністю песимістів.

З партіями теж все непросто: кожен вимірює результат у власній системі координат і цінностей.

Одні сподіваються потрапити у коаліцію та взяти участь у формуванні влади.

Інші, спочатку націлені на опозицію, а точніше на виконання інструкцій Кремля, активно аналізують список президентської партії та Зе-мажоритарників на предмет можливості їх морального розкладання і вербування в якості агентів впливу.

Треті гарячково оцінюють шанси швидкого скасування депутатської недоторканності і притягнення до кримінальної відповідальності за попередні гріхи.

Особливо цікаві процеси мають відбуватися в партіях, що витратили величезні кошти на помпезні з'їзди, брошурну кампанію і постійну медійну присутність, але не пройшли в парламент. Звичайно, публічні передвиборні бюджети не дозволяють коректно оцінити собівартість кожного отриманого голосу, і тому варто орієнтуватися на сумарний хронометраж роликів і телешоу, а головне, на ступінь пригніченості лідерів, які мають пройти через "розборки" зі спонсорами.

Політична команда правозахисного руху "СИЛА ПРАВА" стала партією лише півтора місяці тому вже в процесі цих раптових виборів. Тактичними результатами на шляху до стратегічної мети ми задоволені. Наші представники не були завсідниками платних шоу на олігархічних і колишніх українських, а нині відверто кремлівських телеканалах, ми не показували фокуси і не обіцяли дива. Кожну хвилину і кожну копійку в цій кампанії ми витратили на боротьбу з державою-агресором.

Новини Переболеть Украиной России не удалось

Спільними зусиллями "СИЛИ ПРАВА" та "СПІЛЬНОЇ СПРАВИ", яка делегувала своїх представників до списку нашої партії, ми змогли за півтора місяці більш аніж вдесятеро, до трьохсот тисяч осіб, збільшити чисельність українських громадян, які підписали позовні заяви до суду проти держави-агресора.

Наш спільний наступ на юридичному фронті наближає перемогу в боротьбі за незалежність України, звільнення Криму і Донбасу, робить невідворотним покарання агресора і допомагає постраждалим громадянам отримати компенсацію завданої війною та окупацією шкоди.

Попереду сотні тисяч судових процесів над агресором, що розв'язав війну і захопив нашу землю.

Ця мета і досягнуті результати точно виправдовують наші спільні зусилля.

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