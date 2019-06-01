Перший указ, перший закон, перше засідання РНБО– все це дуже символічні питання для будь-якого президента. Хоча насправді вони важливі, в першу чергу, для нас, громадян, і для всієї країни, тому що демонструють пріоритети нового керманича і його розуміння пріоритетів суспільства.

Чесно кажучи, шокований як від порядку денного першого засідання РНБО під головуванням президента Зеленського, так і від нового формату роботи цього органу.

Засідання РНБО

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На першому засіданні найвищого органу, завдання якого визначати стратегію оборони і безпеки держави, йшлося не про питання війни та миру, не про шляхи повернення Криму і Донбасу, не про фіксування трильйонних збитків, нанесених російською збройною агресією українським громадянам, українському бізнесу і український державі, а про енергетику.

Тоді чому не про проблеми, від яких потерпає шоу-бізнес?

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Що стосується формату, то було заявлено, що надалі у такому новому форматі відкритих дискусій на засіданні РНБО вирішуватимуться всі проблеми України, в тому числі і щодо війни на Донбасі та звільнення заручників.

Як людина, яка навесні 2014 року провела успішні переговори з обміну сорока наших військових і цивільних, захоплених окупантами в Криму, на одного російського грушника Романа Філатова, можу стверджувати, що коли на цьому питанні починається піар, результативні переговори закінчуються.

Крім того, засідання РНБО – це не мильна опера. Вони не можуть проводитись у відкритому режимі принаймні з двох причин. Перша – в засіданні беруть участь носії державної таємниці, які під час обговорення використовують таємну інформацію та ухвалюють рішення, що стосуються оборони та безпеки держави. Друга – засідання РНБО – це формат максимально відвертої відповідальної розмови, а не позування на публіку перед телекамерами.

Щось тут не те...

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