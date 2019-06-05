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Андрій Сенченко
Андрій Сенченко
Український політик і громадський діяч, лідер правозахисного руху «Сила права»Всі статті автора

Навіть не намагайтеся торгувати Кримом – ми не дозволимо!

1.3тЧитати матеріал російською

За минулий тиждень багато хто поставив мені запитання: "Що штовхнуло тебе і "Силу права" самостійно йти на вибори? Непомірні амбіції"?

Так, амбіції! Політики без амбіцій – це або "ганчірки", або політичні заробітчани.

Моя амбіція – повернути Крим і Донбас!

Чим ближче до виборів, тим більш рельєфно проявляється нездатність більшості старих і нових політичних партій та їх лідерів дати відповідь на питання, як відновити повноцінний мир без територіальних і політичних поступок агресору.

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Практично всі, хто вийшов на цей "політичний ярмарок", "обтікають" тему війни і миру та винаходять відверто брехливі рецепти повернення Донбасу. Проблема окупованого Криму безсоромно перекладається на наступні покоління. А ось мрії про реінкарнацію "РосУкрЕнерго" виходять на перший план.

Для політичних "коробейників", які відверто або сором'язливо приторговують країною, є кілька порад.

Хто може, але не хоче відстоювати національні інтереси, – краще підіть самі.

Хто хоче, але не може, – краще не ганьбіться.

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Автор
Андрій СенченкоАндрій Сенченко
Теми
анексія КримуВійна на Донбасі
Місце
Україна
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lazar galka
lazar galka
ну поделился бы своим ноу-хау. возвращатель блин
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