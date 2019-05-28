Сьогодні я прийняв важливе і дуже непросте для мене рішення про вихід з партії "Батьківщина". Я присвятив цій команді 14 років свого життя і залишався поруч з Юлією Тимошенко в найтяжчі для неї і партії часи.

Не треба шукати конфліктів – я з великою повагою ставлюся до Юлії Володимирівни, її внеску в розбудову української держави і намагання зробити українців щасливими. Впевнений, вона і надалі буде наполегливою на цьому шляху.

Проте сьогодні країна знову опинилась у вкрай небезпечному становищі, і наші підходи до стратегії дій і формування команди, здатної подолати виклики, суттєво відрізняються.

Розчарування діями і бездіяльністю політиків, що прийшли до влади після Революції Гідності, відсутність системних зусиль з відновлення миру без територіальних і політичних поступок агресору призвели до зростання підтримки антиукраїнських сил. Це створює реальні передумови для формування в наступному парламенті більшості, ворожої до нашої держави.

Вже зараз зрозуміло, що завдання цих сил – капітуляція нашої країни у війні з Російською Федерацією та остаточне знищення незалежної України.

Саме тому стрижнем демократичної проукраїнської коаліції в наступному парламенті країни повинна стати політична сила, що зосередиться на реальному досягненні миру через перемогу і на глибокій модернізації економіки, необхідної для входження нашої держави до 20 найбільш економічно розвинених країн світу. Таку силу можливо сформувати лише спираючись на широке громадсько-політичне об’єднання патріотичних сил України. Команда громадського руху "Сила права", до якої я належу, готова стати надійною складовою такого об’єднання.

Перемога у протистоянні з Російською Федерацією, безпека і добробут країни і кожної української родини мають стати головними пріоритетами майбутньої парламентської коаліції та уряду України.

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