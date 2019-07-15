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Андрій Сенченко
Андрій Сенченко
Український політик і громадський діяч, лідер політичної партії "Сила права" Всі статті автора

Мінська колія веде не в той бік

25.3т Читати матеріал російською

"Не можу повірити, що формула миру і процвітання для України може бути написана на папірці, під яким стоять підписи двох кремлівських найманців – російського посла і Кучми", – саме з цих слів починався перший у моїй особистій фейсбучній історії пост, що з'явився в лютому 2015 -го після ганебної змови в Мінську.

На п'ятий рік "врегулювання збройного конфлікту на сході України" під акомпанемент безвідповідального європейського словоблудства продовжують гинути люди, все частіше на вулицях наших міст зустрічаються скалічені солдати, як і раніше поневіряються по всій країні вимушені переселенці, на окупованих територіях живуть в постійному стресі мільйони заручників агресора.

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Перемога: сьогодні, завтра або ніколи

Коли-небудь студентам на лекціях з міжнародного права "Мінські угоди", продиктовані Путіним і ретельно законспектовані Порошенком під наглядом Меркель і Олланда, наводитимуть в якості безальтернативного еталону цинізму.

В нашій історії ця змова залишиться прикладом того, як малодушний "лідер країни" спробував забути про Крим і погодився на євро-ідею умиротворення агресора за рахунок України, за рахунок нашої території та нашої незалежності.

Зараз на дипломатичному фронті назріває черговий "котел" – злегка змінений склад сановних євро-миротворців намагається нав'язати зрадницький мінський сценарій новому президенту нашої країни. Розповідями про безальтернативність "Мінська" і небезпеку скасування санкцій, у разі відмови від нього, Путін і його/наші європейські партнери безсоромно шантажують Україну.

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Торговці життями

Кучма в якості нового-старого представника України активно намагається здійснити в Мінську "великий прорив" – зняти економічну блокаду Донбасу в обмін на повернення власникам, читай українським олігархам, контролю над їхніми активами на окупованих територіях. Йому вторить представник Кремля Борис Гризлов: "У цьому питанні Донецьк і Луганськ запропонували конкретні ініціативи. Сподіваємося, що прямий діалог Донецька, Луганська і Києва дозволить знайти взаємоприйнятні рішення в межах роботи економічної підгрупи".

Ініціативи Кучми повністю вписуються в путінську концепцію "врегулювання внутрішнього конфлікту в Україні" і дозволяють агресору істотно заощадити на утриманні окупованого Донбасу, а вивільнені ресурси спрямувати на продовження війни. За цими ідеями не проглядається навіть натяку на стратегію відновлення миру і територіальної цілісності нашої країни.

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Лист далекому співвітчизнику

Саме тому важливо на старті озброїти президента країни чітким розумінням наслідків реалізації всіх складових "мінської формули" і додатків до неї, озвучених Кучмою.

Перша з них – амністія.

У пункті 5 незаконно підписаного в Мінську документу зазначено: "Забезпечити помилування та амністію шляхом прийняття закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької та Луганської областей України".

Результатом такого кроку, за задумом Кремля, стане не лише звільнення від кримінальної відповідальності тих, хто вбивав і катував, а й "перемішування" злочинців з мільйонами мешканців Донбасу, які є беззахисними жертвами окупації.

Розрахунок агресора на те, що після такої амністії країну розділить не лінія фронту, а тріщина ненависті до кожного "донецького" без розбору.

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Друга складова підривного плану Кремля (п.п. 9 і 11) – проведення під диктовку держави-агресора конституційної реформи і прийняття Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", що передбачає фактичну федералізацію країни з договірним входженням ОРДЛО до складу України, правом місцевої влади призначати прокурорів і суддів, а також можливістю створювати "загони народної міліції". Іншими словами, йдеться про легалізацію в правоохоронній та судовій системі осіб, які скоювали в період окупації тяжкі злочини і були амністовані відповідно до "мінських домовленостей".

Третя складова, покликана покінчити з українською незалежністю (п.п. 4, 9, 10 і 12), – проведення місцевих виборів до передачі Україні контролю над власним кордоном і до виведення іноземних збройних формувань, військової техніки та найманців. Іншими словами, йдеться про "вибори" під контролем окупантів, покликані легалізувати колаборантів в місцевих органах влади, наділених небувалими повноваженнями.

І ані слова про Крим і про компенсацію шкоди, заподіяної агресором українським громадянам, українському бізнесу та українській державі!

По суті, нав'язана нам "безальтернативність" Мінська стала головним досягненням Путіна у війні проти України. Ціна цієї багаторічної "безальтернативності" – тисячі загиблих, десятки тисяч поранених і скалічених, мільйони біженців і заручників окупантів.

Нескінченними розмовами про необхідність виконання "мінських угод" українська влада і наші західні партнери маскують відсутність реальної стратегії деокупації та реінтеграції Криму та Донбасу і зусиль з її розробки.

Насправді, очевидно, що "мінський формат" є лише безвідповідальною проекцією "нормандського формату", спотвореної путінською ідеєю участі кремлівських маріонеток в прямих переговорах з Україною.

Для того щоб знайти вихід з глухого кута, в який завела "мінська колія", необхідно визнати, що ані "мінський", ані "нормандський" формат не мають енергетики, достатньої для завершення російської агресії без територіальних і політичних поступок з боку України.

Формулу миру для України треба шукати в площині реалізації Будапештських гарантій, оскільки лише в цьому унікальному для нашої країни форматі нам хтось щось винен.

Що ж стосується "Мінська", то списати його вже неможливо. Широко розрекламований, але фактично не працездатний формат необхідно докорінно змінити, як за складом учасників, так і з точки зору порядку денного.

Очевидно, що після примусу агресора до миру і повного повернення наших територій, настане непростий етап їх реінтеграції. Від того, наскільки успішно він пройде, залежить спокій на Європейському континенті. Крім того, ми розраховуємо на реалізацію обіцянок наших європейських партнерів в питанні післявоєнного відродження країни.

Саме тому в стратегії, запропонованій командою політичної партії та правозахисного руху СИЛА ПРАВА, "нормандсько-мінському" формату відводиться роль важливого переговорного майданчика для міжнародної експертизи українського плану реінтеграції Криму та Донбасу.

Такий підхід, поряд з докорінною зміною цілей переговорів, вимагає участі в них офіційних осіб держав Нормандської групи. При цьому статус Російської Федерації, як держави-агресора, повинен обмежувати її можливості обговоренням графіка, а не умов виходу з Криму і Донбасу. Участь представників окупаційних адміністрацій виключено зовсім. Будь-яка слабина української позиції в цьому питанні – прямий шлях до повномасштабної поразки у війні за незалежність України.

Деокупація і реінтеграція тимчасово окупованих територій України – паралельні взаємопов'язані процеси, якими необхідно займатися вже сьогодні.

Команда СИЛИ ПРАВА в якості альтернативи неприйнятної "мінської формули" запропонувала український план реінтеграції Криму та Донбасу, в основу якого покладено два законопроекти.

Перший – проект Закону України "Про відповідальність", який регулює відповідальність громадян України за злочини, вчинені на окупованих територіях в інтересах агресора. Він опублікований і вже протягом кількох місяців проходить громадське обговорення і правову експертизу.

У Криму та на окупованих територіях Донбасу мешкають мільйони наших співгромадян, абсолютна більшість з яких не скоювали жодних злочинів проти своєї країни. Вони – жертви збройної агресії та окупації. Цей закон дає кожному з них чіткий сигнал – ви нам не вороги.

Основне завдання цього закону – зруйнувати стіну страху, нерозуміння і ненависті, яку Кремль наполегливо зводить між вільною і окупованими територіями нашої країни.

Водночас пропонується встановити спеціальну систему покарання за злочини проти своєї країни, вчинені на окупованих територіях, і привести тяжкість покарання у відповідність до тяжкості злочину.

Другий підготовлений законопроект – "Про перехідний період" – покликаний відповісти на численні запитання щодо того, як, ким і в які терміни на територіях, що звільняються, відновлюватиметься українська влада і порушені права наших громадян.

Головне завдання перехідного періоду – вивести мільйони людей зі стану стресу, забезпечити безпечне повноцінне життя, дати роботу, повернути впевненість у майбутньому.

В сумі запропоновані законопроекти дають повне уявлення про правила, за якими ми, всі разом, збираємося налагоджувати мирне життя на звільнених територіях.

План дій в Мінську, так само, як і план українського наступу в Будапештському форматі, підготовлені командою СИЛИ ПРАВА для нашої країни, є невід'ємними складовими Стратегії перемоги.

Продовження ж безглуздих маневрів в "мінській колії", що прорита Путіним, – прямий шлях до історичної поразки в боротьбі за незалежність України.

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Автор
Андрій Сенченко Андрій Сенченко
Тема
мінські домовленості
Особи
Леонід Кучма Петро Порошенко
Місце
Україна
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Свидомьё похоже к вечеру забывает что утром делали. Забыли кто запросил мира после котлов и подписание соглашения о перемирии? Это был Порошенко. Он обосравшись за свою задницу быстро подписал Минские соглашения, а когда ЛДНР прекратили бить ВСУшников и успокоилась бойня быстро их забыл. Но потом всё переврав в обратную сторону начал эти соглашения бойкотировать, что с успехом четыре года и делал.
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Автор знает чем фантазии отличаются от целей?
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Малиновская Татьяна
Малиновская Татьяна
Не мешало бы вспомнить украинушки свое историю гетманов разных, их схватки и предательства. На роду украинушки записано быть ВСЕГДА под кем-то, потому как свою государственность создать никогда не удавалось - пыжились года на 3-5 и опять в стойло. Вот и теперь попали, правда в англосакское, там пощады не ждите.
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