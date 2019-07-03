Вже протягом кількох місяців в мене перед очима постає одна й та сама картина – ліс рук, піднятих в залі, переповненій молоддю. Це відповідь на запитання аудиторії: "Хто збирається їхати з країни"?

Згадуючи ці підняті руки, я чітко розумію, що у нас дві війни: одна, розв'язана російським агресором, інша – корумпованою владою і олігархами, продажними суддями і силовиками.

Сьогодні Україна – країна неплатоспроможних споживачів і неконкурентоспроможних виробників, пригнічених монопольно встановленими тарифами, позбавлених доступу до фінансових ресурсів і не захищених від свавілля влади. Все це перекриває будь-якому українцеві можливість реалізувати себе в бізнесі.

Спроби застосувати свої знання і сили на користь держави також приречені на невдачу – соціальні ліфти і досі наглухо запечатані, а нові обличчя, які потрапляють у політику нікому не відомими тропами, відкидають тіні. Рішення держави в сфері оплати праці призвели до зрівнялівки і демотивації кваліфікованих фахівців, до глибокої соціальної апатії та з кожним днем зростаючого потоку українців, які покидають свою країну.

Я абсолютно впевнений, що головною конкурентною перевагою України є працьовитість та інтелект нації. Це факт, визнаний у всьому світі, але не усвідомлений в нашій країні. Наші програмісти, моряки, вчені, фахівці різних галузей промисловості і науки високо котируються в світі; українська діаспора в будь-якій країні є символом працьовитості та шанованою частиною суспільства. Саме тому успіх української держави зможе забезпечити тільки та політична команда, яка усвідомлює цю конкурентну перевагу і здатна створити умови для самореалізації кожного українського громадянина у власній країні.

Новини Війна за законами мирного часу

Думаючи про українців, які заробляють на життя в інших країнах, я розумію, як важко перебувати далеко від рідного дому. Я знаю, як непросто дістається кожна копійка, яку Ви надсилаєте своїм рідним. Ці кошти допомагають їм вижити і підтримують українську економіку.

Політична і правозахисна команда "Сили права" вважає своїм обов’язком і зробить все необхідне, щоб захистити Ваші права за кордоном і Ваші родини тут, на Батьківщині. Ми готові допомогти кожному українському громадянину покарати Російську Федерацію, що зруйнувала наше мирне життя, та отримати компенсацію шкоди, заподіяної агресором.

Партія "Сила права" йде до парламенту для того, аби покласти початок новим, зовсім іншим відносинам влади і українських громадян, де б вони не перебували. Країна повинна стати точкою опори для кожного з Вас, а всі ми разом опорою для своєї країни.

Наша задача у Верховній Раді – реалізувати нові, зрозумілі для всіх правила:

кошти, зароблені трудовими мігрантами за кордоном, є недоторканними і не повинні обкладатися ніякими податками;

перекази, що їх одержують від членів родин, які працюють за кордоном, також не повинні обкладатися ніякими податками;

ми припинимо незаконну дискримінацію: родини трудових мігрантів будуть забезпечуватися житловими субсидіями на загальних підставах;

наша команда проініціює укладання (продовження, перегляд) угод з країнами трудової міграції, що забезпечують соціальний і правовий захист працюючих українців;

пенсійні накопичення українських громадян, зроблені за кордоном, будуть захищені і доступні їхнім власникам;

ми доб’ємося виділення бюджетних коштів на розширення мережі українських консульств у країнах трудової міграції, вони отримають додаткові завдання і можливості для захисту прав трудових мігрантів;

досвід і трудові навички, набуті нашими громадянами за кордоном, важливі для української економіки, і ми на законодавчому рівні створимо умови для їх реалізації в нашій країні;

одна з перших задач – законодавчо підкріпити механізми доступного мікрокредитування для відкриття власного бізнесу та іпотечні програми під "європейські" відсотки;

головні інвестори України – власні громадяни, і наше першочергове завдання – забезпечити правовий захист їхніх особистих інвестицій;

законами України повинен бути закріплений обов’язок органів державної влади та місцевого самоврядування з формування кадрового резерву трудових мігрантів, які отримали унікальний досвід, для роботи в органах місцевого самоврядування, а також на менеджерських посадах в комунальних і державних підприємствах.

Наша політика – політика реальних результатів!

Сила права – наше право на перемогу!

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