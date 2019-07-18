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Андрій Сенченко
Андрій Сенченко
Український політик і громадський діяч, лідер політичної партії "Сила права" Всі статті автора

Кремль розвиває наступ на Україну

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Путін підписав указ, що дозволяє отримати російське громадянство в спрощеному порядку українцям, які раніше мешкали в будь-якому районі Луганської або Донецької областей України.

Перешкодою подібним діям агресора міг би стати Закон України "Про врегулювання питань громадянства", концепцію якого вже давно пропонує СИЛА ПРАВА.

Суть пропозицій полягає в такому:

1. В Україні допускається подвійне громадянство, окрім громадянства держави-агресора;

2. Громадянин України, за наявності будь-якого другого громадянства, не має права бути депутатом, державним службовцем, суддею або співробітником правоохоронних органів;

3. Збереження громадянства РФ, отриманого до 20 лютого 2014 року в якості другого, на період збройної агресії Росії проти України передбачає призупинення виборчих прав;

4. Отримання другого російського громадянства в період збройної агресії Російської Федерації проти України тягне за собою кримінальну відповідальність і призупинення виборчих прав;

5. Громадяни України, які вимушено отримали на тимчасово окупованій території Криму і Севастополя незаконних документ під назвою "паспорт громадянина Російської Федерації", звільняються від відповідальності, передбаченої п.4, як жертви російської окупації.

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Ухвалення такого роду закону постійно забовтується і блокується політиками, в яких в задній кишені лежить запасний паспорт.

На жаль, судячи зі списків партій, які рвуться до влади, перспектив такого рішення важливої проблеми небагато.

Країна проти путінської агресії як і раніше є беззахисною.

P.S. не знаєш, як бути, голосуй за політику реальних результатів - №15 СИЛА ПРАВА

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Автор
Андрій Сенченко Андрій Сенченко
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
Партія "Сила права"
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Габриэлович Антон
Габриэлович Антон
Держитеся хлопчики, весь мир з вами, заграница вам поможет! А хто еще защитит европэйские ценности, кроме лоховатых цеевропэйцив.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Мастер-штамповщик неисполнимых судебных решений 1-го разряда прям не слазит с полос Обоза, строчит, как пулемёт!
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Mega Death
Mega Death
Разделить народ и столкнуть лбами))
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