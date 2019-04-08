Я не о Зеленском, а об этом человеке, который считается одним из известнейших политтехнологов Украины. Другими словами, когда мы говорим о социальном лифте, но не для литеров и работников полей и огородов, а когда мы говорим о политике, то вот в России, к сожалению, мы знаем только несколько фамилий, и эти люди сопровождают нас 20 лет.

Но есть, безусловно, в каждой стране талантливые люди, которые делают политику реально. А политика где проявляется? – безусловно, в выборах. И мне очень жаль, что многие россияне этого лишены. Может быть, многие этого не понимают и считают, что то, что сейчас происходит в России так оно и надо — знаете, проживет без этого балагана. Но, безусловно, думающие люди понимают, насколько это важно для того, чтобы страна двигалась вперед.

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И последнее скажу – действительно, это были беспрецедентные выборы, они еще не закончились, потому что 39 кандидатов это очень серьезная история. И хотя многие из этих кандидатов технические, много из этих людей показали себя очень интересно. Та же Тимошенко – правда, она совершила несколько политтехнологических ошибок, ее штаб оказался не очень умный, она выплеснула абсолютно все – например, она невероятно серьезно подошла к предвыборной кампании, сделала несколько съездов, опубликовала свои программы, касающиеся внутренней и внешней политики, экономики, — это все очень было серьезно, что-то получилось, что-то не получилось, но понятно, что уже ниже уровень быть не может.

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И последнее. Вы знаете, что идет разговор о том, что на центральном стадионе Киева, на котором вмещается 68 тысяч человек. И в принципе, теоретически — я не буду вам рассказывать о подробностях, сегодня уже были заявления, которые ставят под сомнение то, что это может быть на стадионе. Но скажу только одно — общественный вещатель, а на Украине нет государственного телевидения, есть только общественное, там Скабеевой и Киселёву негде работать, — все каналы принадлежат тем или иным олигархам.

Так вот сегодня общественный вещатель, который вчера говорил, что нет проблем, и он проведет грамотно эти баталии где угодно, хоть на стадионе, а сегодня появилось странное заявление, что дебаты должны быть исключительно по украинскому законодательству. А по украинскому законодательству они должны проходить в студии общественного телевидения с 8 до 10 часов вечера, не менее 60 минут.

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Поэтому непонятно — мы все ждем заявления с той или иной стороны, потому что осталась неделя, а еще нужно распространить билеты, люди должны собраться, Аваков, министр внутренних дел, должен обеспечить безопасность. Пусть странные дебаты, но, во всяком случае, могу сказать, что эти выборы останутся в истории. Не знаю, как к ним отнесутся россияне, но если произойдут действительно дебаты на стадионе, то, конечно, российские политики могут нервно курить в коридоре.

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