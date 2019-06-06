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Світлана Крюкова
Світлана Крюкова
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Старая власть купила новую?

5.2тЧитати матеріал російською

Посадят или не посадят. Договорились или нет. Купили или нет. Старая власть новую. Ответ на этот вопрос мы получим уже в субботу.

Есть три ключевых репутационных округа, где по мажоритарке идут трое известных кандидатов - парашютистов - Кононенко, Грановский и Пашинский. Если команда Зе играет всерьёз и по-честному, без договорняков, тогда по этим округам будут выставлены сильные игроки от Зеленского.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Новини
Кто станет главным силовиком при президенте Зеленском?

При его рейтинге, тут никакая СЕТКА не сработает. Если же зеленые - мелкие лавочники, тогда по этим округам будут выставлены кандидаты, которые наверняка проиграют парашютистам. Делаем ставки на благочестие.

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Автор
Світлана КрюковаСвітлана Крюкова
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Telegram Светланы Крюковой
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Simon Nadja
Simon Nadja
для того, щоб виставити сильних гравців, люба пані Світлано, треба їх мати... чи "бригада" їх має - майбутнє покаже... досі ці таланти приховуються
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