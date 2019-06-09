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Світлана Крюкова
Світлана Крюкова
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Продажа мест в списке "Слуги народа": объявляю поимку коррупционера

3.2тЧитати матеріал російською

После вчерашней новости о проблемах со списком мажоритарщиков "Слуги народа" на меня начали со всех сторон выходить люди с рассказами о том, что мажоритарные квоты как и места в списках лидирующей партии предлагали за деньги.

В одном регионе на встречу пригласил руководитель региональной ячейки, в другом - человек, назвавший себя близким к юристам от Зе. Странные разговоры, в которые я не особо склонна верить, осознавая сколько аферистов будут пытаться на хайпе обилетить спонсоров и продать то, что к ним не имеет никакого отношения. Полагаю, что центральный штаб может и не знать о таких сделках за их спиной. Либо же завелась крыса. Либо же.... Но в это не хочется верить. Давайте поможем правящей силе найти очаг этой биржи труда.

Продажа мест в списке "Слуги народа": объявляю поимку коррупционера

Новини
Старая власть купила новую?

Объявляю поимку коррупционера.

Плачу хороший гонорар за каждого.

Мне нужны факты, явки, время, даты, встречи, кто от кого заходил, что продавал и кем прикрывался.

Пишите в личку.

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Автор
Світлана КрюковаСвітлана Крюкова
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Светланы Крюковой
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
Вкажіть конкретну суму "гонорару", бо інакше "ділов не буде"!)))
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Скорбун Галина
Скорбун Галина
Что непонятно? Вы что не видите кто уже вошел? Друзья детства, 95 квартал, люди Коломойского. Баканову срочно, вопреки закону, присвоили воинское звание... Это же только начало.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Я думаю это подстава от порошенко
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
Артеллерист Моня, а кажуть, що артилеристи дурнями не бувають! Брешуть, мабуть!)))
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