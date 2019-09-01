У меня есть парочка знакомых, влиятельных, но малопубличных людей, которе редко дают интервью. Не потому что им не хочется славы, а потому, что им нужны сильные собеседники. Они заставляют их думать. Расти. Еще раз и еще раз возвращаться к этому разговору, чтобы лучше понять себя.

Они тратят время не на интервью, а, по факту, на содержательный монолог при свидетеле.

И если их зовет на разговор человек, заведомо готовый рассматривать муху у него во рту, то есть лояльный до мышей, они отказываются.

Когда сложно - ты растешь. Когда легко - деградируешь.

Интервью президента Зеленского по итогу 100 дней - это деградация в чистом виде.

100 дней прошло, а он - на том же месте. Актер в раскадрованном фильме. Пустой по сути. Невнятный в будущем. С ряженным журналистом-актером. На дружественном телеканале.

Но и этого оказалось недостаточно. Чтобы сделать его хоть капельку интересным, режиссеру пришлось разбавить кино вставками интервью других людей - обслуги, жены, собак. Самый содержательный ответ на самый сложный вопрос - почему не пересел на велосипед, как обещал. Знаете, почему? Не разрешили. А еще. Сказали, что в новый офис президента никто не переедет, но мы об этом три недели назад и без интервью знали.

Сочувствую Зеленскому. Самый сильный человек в стране - по должности. Самый влиятельный. Такой большой на экране. А такой маленький в реальной жизни...

...А теперь по сути. Знаете, что самое трогательное в этих "интервью роботам", которые дает Зеленский?

Не страх перед украинскими журналистами.

И не влияние пиарщиков, которые продолжают навязывать книжную концепцию по одним и тем же лекалам. Как вроде у них до сих пор выборы.

Отсутствие видения будущего.

Мы ждали, что Зеленский, покажет 100 шагов президента в первый месяц работы.

Потом мы просили обозначить стратегию по итогам выборов.

Куда мы движемся?

Что мы за страна?

Какие цели у президента в начале и в конце пути?

Как он будет достигать этих целей?

Новини От Зеленского мы не услышим ни одной умной мысли

Были вопросы. Не было ответов. Мы ждали.

Затем мы рассчитывали услышать о стратегии в послании президента перед депутатами Рады. Так принято.

Послание отменили. Проголосовали за пакет законопроектов, который никто не видел. По которому никто из публичных спикеров не смог дать внятного объяснения.

Отсутствие ответов на эти вопросы - главная причина, почему к Зеленскому предстоит общаться с Тэслой и ряженными журналистами. А не с реальными.

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