Рівно 16 років тому, 27 листопада 2004 року, Верховна Рада України визнала вибори президента такими, що не відбулися, і висловила недовіру Центрвиборчкому, який оголосив про перемогу Віктора Януковича з 49,46% голосів і поразку Віктора Ющенка з 46,61%.

Так, результати національного екзитпола, проведеного в день другого туру виборів, 21 листопада 2004 року, говорили про зворотне – перемогу Ющенка з перевагою в 11%. Це стало однією з причин Помаранчевої революції: 27 листопада на протести в Києві вийшли близько 1,5 мільйона осіб. OBOZREVATEL пропонує згадати, як розвивалися події тих днів.

Другий тур виборів президента, у якому брали участь два лідери президентських перегонів, лідер української опозиції Віктор Ющенко і тодішній прем'єр-міністр Віктор Янукович, відбувся 21 листопада 2004 року.

За даними Національного екзитпола, який проводився методом анонімного анкетування, Ющенко набрав 54% голосів, Янукович – 43%.

Ранок першого дня Помаранчевої революції Wikipedia

Тим часом, 24 листопада Центральна виборча комісія оголосила свої результати: у Ющенка – 46,61%, у Януковича – 49,46%. У голосуванні, за даними ЦВК, взяли участь 30 мільйонів 511 тисяч 289 виборців.

У понеділок, 22 листопада, в Києві на Майдані Незалежності почалася Помаранчева революція – національна акція протесту проти масових фальсифікацій на президентських виборах. Крім того, результати виборів в Україні не визнали США, Канада, Євросоюз, ОБСЄ, НАТО та інші країни й організації.

У результаті переголосування 26 грудня 2004 року перемогу на виборах президента здобув Віктор Ющенко

27 листопада 2004 року Верховна Рада України визнала результати виборів президента такими, що не відповідають волевиявленню громадян, та висловила недовіру ЦВК. 3 грудня Верховний Суд України визнав результати другого туру недійсними у зв'язку з численними порушеннями на користь Януковича і призначив переголосування другого туру на 26 грудня 2004 року.

А 11 грудня клініка "Рудольфінерхаус" в Австрії, куди було госпіталізовано Ющенка, офіційно заявила, що опозиціонера отруїли діоксинами. У той самий день Генеральна прокуратура України скасувала свою постанову про закриття кримінальної справи щодо отруєння Ющенка.

Перший день Помаранчевої революції Wikipedia

У результаті переголосування 26 грудня 2004 року перемогу на виборах президента здобув Віктор Ющенко. ЦВК, склад якої було змінено, 20 січня 2005 року оголосила такі результати: Ющенко – 51,99% голосів, Янукович – 44,20%. У голосуванні брали участь 29 мільйонів 68 тисяч 971 виборець.

Однак рівень значущості виборів знизило те, що після призначення переголосування було прийнято зміни до Конституції, що обмежили повноваження президента.

У неділю, 23 січня 2005 року, о 12:00 розпочалося урочисте засідання Верховної Ради, під час якого відбулася інавгурація президента Віктора Ющенка. О 13:30 він виступив з урочистою промовою на Майдані Незалежності, де тоді зібралося не менше півмільйона українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше третій президент України Віктор Ющенко заявив, що розпад Росії є неминучим, але вирішальний у цьому процесі фактор передбачити складно.