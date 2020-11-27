16 років тому Рада не визнала перемогу Януковича: як це було

Рівно 16 років тому, 27 листопада 2004 року, Верховна Рада України визнала вибори президента такими, що не відбулися, і висловила недовіру Центрвиборчкому, який оголосив про перемогу Віктора Януковича з 49,46% голосів і поразку Віктора Ющенка з 46,61%.

Так, результати національного екзитпола, проведеного в день другого туру виборів, 21 листопада 2004 року, говорили про зворотне – перемогу Ющенка з перевагою в 11%. Це стало однією з причин Помаранчевої революції: 27 листопада на протести в Києві вийшли близько 1,5 мільйона осіб. OBOZREVATEL пропонує згадати, як розвивалися події тих днів.

Другий тур виборів президента, у якому брали участь два лідери президентських перегонів, лідер української опозиції Віктор Ющенко і тодішній прем'єр-міністр Віктор Янукович, відбувся 21 листопада 2004 року.

За даними Національного екзитпола, який проводився методом анонімного анкетування, Ющенко набрав 54% голосів, Янукович – 43%.

Тим часом, 24 листопада Центральна виборча комісія оголосила свої результати: у Ющенка – 46,61%, у Януковича – 49,46%. У голосуванні, за даними ЦВК, взяли участь 30 мільйонів 511 тисяч 289 виборців.

У понеділок, 22 листопада, в Києві на Майдані Незалежності почалася Помаранчева революція – національна акція протесту проти масових фальсифікацій на президентських виборах. Крім того, результати виборів в Україні не визнали США, Канада, Євросоюз, ОБСЄ, НАТО та інші країни й організації.

27 листопада 2004 року Верховна Рада України визнала результати виборів президента такими, що не відповідають волевиявленню громадян, та висловила недовіру ЦВК. 3 грудня Верховний Суд України визнав результати другого туру недійсними у зв'язку з численними порушеннями на користь Януковича і призначив переголосування другого туру на 26 грудня 2004 року.

А 11 грудня клініка "Рудольфінерхаус" в Австрії, куди було госпіталізовано Ющенка, офіційно заявила, що опозиціонера отруїли діоксинами. У той самий день Генеральна прокуратура України скасувала свою постанову про закриття кримінальної справи щодо отруєння Ющенка.

У результаті переголосування 26 грудня 2004 року перемогу на виборах президента здобув Віктор Ющенко. ЦВК, склад якої було змінено, 20 січня 2005 року оголосила такі результати: Ющенко – 51,99% голосів, Янукович – 44,20%. У голосуванні брали участь 29 мільйонів 68 тисяч 971 виборець.

Однак рівень значущості виборів знизило те, що після призначення переголосування було прийнято зміни до Конституції, що обмежили повноваження президента.

У неділю, 23 січня 2005 року, о 12:00 розпочалося урочисте засідання Верховної Ради, під час якого відбулася інавгурація президента Віктора Ющенка. О 13:30 він виступив з урочистою промовою на Майдані Незалежності, де тоді зібралося не менше півмільйона українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше третій президент України Віктор Ющенко заявив, що розпад Росії є неминучим, але вирішальний у цьому процесі фактор передбачити складно.