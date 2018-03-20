15 дітей загинули внаслідок бомбардувань у Східній Гуті - спостерігачі

У результаті обстрілу з повітря однією з шкіл у анклаві Східна Гута загинули щонайменше 15 дітей та двоє жінок, повідомляють спостерігачі. Десятки зазнали поранень. Усе вказує на те, що бомби летіли з російських літаків.Наслідком бомбардувань контрольованого сирійською опозицією анклаву Східна Гута стала загибель близько двох десятків цивільних. У результаті атаки з повітря увечері понеділка, 19 березня, руйнувань зазнала одна із шкіл у місті Ірбін, що належить до анклаву. Це призвело до загибелі 15 дітей та двох жінок, повідомили в розташованому в Лондоні Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини. Крім того, поранення внаслідок бомбардувань отримали 50 цивільних, кажуть у Центрі. Загиблі та потерпілі переховувалися у підвалі школи, зазначають спостерігачі, передає інформагенція dpa.

На даний момент тривають рятувальні роботи, тож число жертв може зрости. За даними спостерігачів, найімовірніше, ракетно-бомбові удари завдавали російські військово-повітряні сили, що підтримують сирійського правителя Башара Асада. Принаймні, на це вказують задіяні під час операції літаки та застосоване озброєння. Спостерігачі посилаються на дані власної мережі інформаторів. Незалежних підтверджень цих даних поки що немає.

Загалом жертвами обстрілу анклаву Східна Гута, де з середи лютого цього року триває наступ військ Асада та їхніх союзників, стали вже майже 1,5 тисячі цивільних, серед них майже 300 дітей. Правозахисники заявляють про катастрофічну гуманітарну ситуацію в регіоні - там не вистачає харчів, питної води, медикаментів та інших медичних засобів, а також електроенергії. На сьогодні сирійські урядові війська контролюють більшість території анклаву. Головним угрупованням серед тих, хто чинить опір військам Асада, є ісламістське "Джебхат ан-Нусра".