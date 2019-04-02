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Гаррі Каспаров
Гаррі Каспаров
Російський опозіціонерВсі статті автора

О выборах в Украине: россиянам нужно молчать и завидовать

3.9тЧитати матеріал російською

Как представитель России, я считаю для себя неудобным вмешиваться в этот процесс. Во-первых, потому, что Россия является страной-агрессором, во-вторых, потому, что мы уже забыли, что такое выборы.

Учить, как надо голосовать, тех, кто уже 25 лет регулярно указывает на дверь своим президентам и премьер-министрам, мне кажется, россиянам не с руки. И я бы посоветовал всем остальным, как оппозиционным, так и псевдооппозиционным российским деятелям, просто молчать и завидовать.

Когда у нас появятся выборы, тогда будем обсуждать, что происходит у соседей.

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Автор
Гаррі КаспаровГаррі Каспаров
Місце
Україна
Джерело
Джерело:kasparov.ru
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Коментарі на сайті не модеровані
Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Жид Качпаров, кто тебя сделал представителем России???
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
"Как представитель России..." После этого можно дальше не читать. Жаль, хороший был шахматист. А стал очень дерьмовым человеком.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Бухгалтер Борис, неужели Каспаров стал плохим только из-за того, что вот уже 18 лет отказывается лизать жопу плешивому карлику?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Завидовать тому, что люди уже от нищеты и бессилия пытаются схватится за последнюю соломенку в виде аниматора Коломойского?
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Gordon Yury
Gordon Yury
Poroshenko Petro, тебе своим ущербным умишком не понять, как живут и что чувствуют люди, освободившиеся от ваших "братских" объятий. Да тебе это и не нужно - ты рад крошкам, оставшимся после барского обеда и тем счастлив!
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