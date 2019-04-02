Как представитель России, я считаю для себя неудобным вмешиваться в этот процесс. Во-первых, потому, что Россия является страной-агрессором, во-вторых, потому, что мы уже забыли, что такое выборы.

Учить, как надо голосовать, тех, кто уже 25 лет регулярно указывает на дверь своим президентам и премьер-министрам, мне кажется, россиянам не с руки. И я бы посоветовал всем остальным, как оппозиционным, так и псевдооппозиционным российским деятелям, просто молчать и завидовать.

Когда у нас появятся выборы, тогда будем обсуждать, что происходит у соседей.

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