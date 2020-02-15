14-річні зможуть змінювати стать: "слуга народу" запропонувала скандальну ініціативу

Депутатка президентської фракції "Слуга народу" Лада Булах внесла до Верховної Ради законопроєкт, який дозволить українцям з 14 років змінювати стать без дозволу батьків.

Таке положення міститься у проєкті закону №2684 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації прав підлітків у сфері охорони здоров’я". У ньому крім того зазначається, що підлітки також зможуть відмовлятися від лікування алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та інших залежностей або хвороб.

Законопроєкт дає право підлітку відмовлятися від лікування, бо єдиним, хто приймає рішення щодо лікування, стає сам підліток.

Лада Балух

Зміна до закону полягає у внесенні поняття "дитина підліткового віку (підліток)" та напрямків соціального становлення підлітків, а також можливість визначати особливості прав підлітків у сфері охорони здоров’я, до Цивільного кодексу України – у внесенні змін до ст. 285 шляхом надання права підліткам у доступі до інформації про стан свого здоров’я з 14 років, а також доповненням ст. 32 положеннями про можливість неповнолітніх укладати правочини щодо реалізації права на охорону здоров’я.

Як зазначається на офіційному сайті парламенту, науково-експертне управління ВРУ рекомендує відправити законопроєкт на доопрацювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Слуга народу" ухвалила законопроєкт Данила Гетманцева, який у рази знижує штрафи для роботодавців, а деякі санкції і зовсім скасовує. У майбутньому це може привести до того, що кількість неоформлених працівників зросте.

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