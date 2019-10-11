От звонка до звонка на пресс-марафоне Володимир Зеленський. Он длился более 14 часов и закончился уже в первые минуты пятницы, 11 октября. Коротко расскажу о впечатлениях.
Что хорошего? Формат. Слышал много критики от коллег, но мне понравилось. Необычно, интересно, неформально, открыто.
Зеленский вырос как политик, не побоялся и принял этот челендж. Который сам себе и создал. Вопросов много, задают почти все, кто хотел.
Майдан, Донбасс, Коломойский, Трамп, коррупция, кумовство, личное. Вопросы смогли поставить больше 300 сотен журналистов. OBOZREVATEL был из числа первых и задал вопрос про отношение президента к массовым акциям и возможности ввести миротворцев на границу с Россией.
Общение с президентом проходило прямо на открытой площадке
Для журналистов организовали фудкорт
После 14-часового марафона все были уставшими
Владимир Зеленский
Что не понравилось? Ответы. Много было воды, конкретики местами не хватало. Хоть и было видно, президент был человечным.
Ещё одна важная штука. Как мне кажется, после кипиша вокруг формулы Штайнмаера, в Офисе президента решили выпустить пар (ибо не доработали). И сделать это до того, как будет встреча с Путиным.
Пресс-конференция президента затмила сегодня всё. Целый день СМИ обсуждали каждый момент этой встречи. Все забыли и о "формуле Штайнмаера" и о проблемах с отводом войск на границе с временно оккупированными территориями.
И да, важно, чтобы такие встречи проходили хотя бы пару раз в год. Имею в виду масштабное общение со СМИ.
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