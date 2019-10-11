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11 жовтня • оновлено в 17:19
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Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
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14 годин із Зеленським: як це було?

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От звонка до звонка на пресс-марафоне Володимир Зеленський. Он длился более 14 часов и закончился уже в первые минуты пятницы, 11 октября. Коротко расскажу о впечатлениях.

Что хорошего? Формат. Слышал много критики от коллег, но мне понравилось. Необычно, интересно, неформально, открыто.

Зеленский вырос как политик, не побоялся и принял этот челендж. Который сам себе и создал. Вопросов много, задают почти все, кто хотел.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Что не понравилось? Ответы. Много было воды, конкретики местами не хватало. Хоть и было видно, президент был человечным.

Ещё одна важная штука. Как мне кажется, после кипиша вокруг формулы Штайнмаера, в Офисе президента решили выпустить пар (ибо не доработали). И сделать это до того, как будет встреча с Путиным.

Пресс-конференция президента затмила сегодня всё. Целый день СМИ обсуждали каждый момент этой встречи. Все забыли и о "формуле Штайнмаера" и о проблемах с отводом войск на границе с временно оккупированными территориями.

И да, важно, чтобы такие встречи проходили хотя бы пару раз в год. Имею в виду масштабное общение со СМИ.

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Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Тема
Пресмарафон Володимира Зеленського
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
мне по крайней мере было интересно- живые эмоции, необычный формат-форма, о содержании и компетентности другой разговор
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
мутанты, расскажите о ежегодной жвачке мавзолее-кладбище у пуйлушки в общением с верноподдаными- сидит мумия и по-царски решает вопросы водопровода в тюменской деревушке, купается в славословии сколенавстающих-слопатыжрущих
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
От чего автор в щенячьем восторге?
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