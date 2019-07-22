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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

"1300 грн на годину!" У Запоріжжі "Слуга народу" протягнула в Раду весільного фотографа

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У Запоріжжі на окрузі №77 на виборах до Верховної Ради попередньо перемагає представник партії "Слуга народу" Сергій Штепа.

Як повідомляє Центральна виборча комісія, після підрахунку 49,31% протоколів лідирує Штепа з 42,77% голосів. При цьому почесний президент ПАТ "Мотор Січ", народний депутат (група "Воля народу") В'ячеслав Богуслаєв (самовисуванець) набрав 33,86%.

"1300 грн на годину!" У Запоріжжі "Слуга народу" протягнула в Раду весільного фотографа

Українська журналістка Соня Кошкіна в своєму телеграм-каналі зазначила, що 27-річний Штепа в Запоріжжі працював весільним фотографом.

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"Люди, хто за нього голосував, ви точно розумієте, що це означає? Хлопчик бере 1300 гривень за годину роботи. Давай, хлопчик, заходь під купол, тебе там швиденько життю дорослі дядьки навчать. Господи, який сором. Насправді у всього цього п**деця є цілком конкретні автори. І саме їм нести відповідальність. Їм, а не цим хлопчикам. Вони прекрасно розуміли що роблять, як формували списки, кого виставляли по округах. Вперед і з піснею", – написала вона.

Сергій Штепа

Сергій Штепа

Facebook

Сергій Штепа

Сергій Штепа

Facebook

Сергій Штепа

Сергій Штепа

Facebook

Сергій Штепа

Сергій Штепа

Facebook

Сергій Штепа

Сергій Штепа

Facebook

Кошкіна зазначила, що вона не підтримує "старі еліти", однак "повинен же бути хоч якийсь здоровий глузд, тотальний нігілізм це 1917 рік".

"1300 грн на годину!" У Запоріжжі "Слуга народу" протягнула в Раду весільного фотографа
"1300 грн на годину!" У Запоріжжі "Слуга народу" протягнула в Раду весільного фотографа

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЦВК опублікувала свіжі результати голосування в багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна Запоріжжя
Теги
Партія "Слуга народу" ЦВК
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Ш. Олег
Ш. Олег
Всё познаётся в сравнении. На фоне генпрокурора-электрика, министра иностранных дел-математика и спикера парламента с отягощённым психофизиологическим анамнезом депутат-фотограф смотрится вполне приемлемо. :)
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