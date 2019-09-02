Коли хтось чогось хоче - шукає можливості. А коли не хоче - шукає порушення законодавства. Українська державна влада - це доведена до віртуозності боротьба з порушниками закону там, де всі страшенно чогось не хочуть.

У четвер, 29 серпня, новобранці Верховної Ради IX скликання склали присягу та провели перше засідання. Свято дещо затьмарилося тролльськими “гостинцями” від

колег із VIII скликання. Щоб ними поласувати, Зе-команді знадобиться міцний шлунок.

Кнопкодавству - бій

Напередодні відкриття нового парламентського сезону у ВР раптом оголосили про тестування нової системи "Рада-4", щоб новий парламент розпочав роботу вже на ній. У чому її новизна? Сьогоднішня система для поіменного голосування “Рада-3” запускається карткою. При всій своїй високотехнологічній захищеності, картка легко передається колегам, якщо хтось із депутатів раптом “захворів”.

У "Рада-4" депутати лише реєструються за допомогою картки, а голосують за участі сенсорної кнопки, що реагуватиме на відтиск пальця. Тож здійснити волевиявлення буде можна тільки власним депутатським пальчиком. Лівою рукою нардеп має тиснути на сенсорну кнопку, і одночасно правою (аби не бешкетувала) - на кнопки “За”, “Проти” або “Утримався”. Подвійне натискання повинно бути довгим, аж поки “пікатимуть” всі 11 секунд. Ще система роздає депутатам планшети для читання законопроектів (прощавайте, тонни паперу), сама виходить в Інтернет, вносить туди всі закони та законопроекти, публікує дані відеофіксації засідань. Одним словом, “Рада-4” і нафтизин чудово впораються з осінньою нежиттю в депутатських носиках.

Винахід придумав не Парубій і не вчора. Як і попередні три “Ради”, цю, четверту, розробили в НАН України. Ще у 2015 році останню версію платформи поіменного голосування запровадила у себе Київська міська рада. Тепер - самі дивуються: депутати не лише сумлінно ходять на роботу, а й стали ініціативнішими, висувають суспільно важливі пропозиції, зустрічаються з громадою. На інтернет-ресурсі - порядок, всі нормативні акти публікуються вчасно і в повному обсязі. Київрада носить почесне звання зразкового органу місцевого самоврядування.

І ось цю сенсорну кнопку передали до Верховної Ради ще за спікерства Яценюка. У неробочому стані вона пережила 4 спікерів. Вже встановили обладнання у комп'ютерному центрі Ради, вже встановили й самі кнопки на депутатські місця. Залишилося тільки розпочати роботу, але з запуском все щось не складалося.

23 серпня парламент чинного скликання вирішив наостанок розважитися: таки запустити “Раду-4” і випробувати її на нових нардепах. “Свято життя” зіпсували представники СБУ, де встиг добре освоїтися президентський корєш Баканов, та Державного бюро розслідувань. 12 працівників увірвалися до сесійної зали за кілька хвилин до початку тестування. Провели обшук. Центр управління системою “Рада” опечатали. Початок роботи нових парламентарів опинився під загрозою. Провести присягу дозволили, але працюватимуть нардепи за старою системою.

Те, що Парубій назвав рейдерським захопленням, в СБУ пояснили слідчими діями у кримінальному провадженні. Мовляв, “Рада-4” не ліцензована, не прописана у регламенті ВР, а ухвалювати закони у тестовому режимі - погана ідея, матимемо головняк з легітимністю цих законів.

Неофіційні джерела додають - і добре б нарешті визначитися, як цю сенсорну кнопку налаштують? Можна на відбиток пальця, а можна - на тепловий подразник. У другому випадку як подразник можна використати будь-який предмет із температурою 36,6, хоча б і пожовану сусідом жуйку. Тож кнопкодавство знову стає справою спритності рук.

Секрет Полішинеля

Проблема кнопкодавства - це не проблема. Сучасні технології здатні вирішити її тихо, просто, без зайвого пафосу, залишивши “піаністам” дірку від бублика і необмежені можливості для популістського вереску. Як бачимо, головне - це бажання.

“Слуги народу”, у яких запуск “Ради-4” фігурував ще у передвиборчих обіцянках, знову пообіцяли: запустимо-запустимо… після Нового року. Все як завжди: ми самі не мєсні, система ой прогнила, що робити - не знаємо, дайте нам 100 днів, ми подумаємо і скажемо.

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“Нові й незаплямовані” вибороли собі ще трохи часу - позайматися кнопкодавством і добре подумати, що робити з цією “державою в смартфоні”, яка була й залишилася нікому не потрібна. За ці півроку сенсорну кнопку можна встигнути: а) дискредитувати в найкращих традиціях “Кварталу”; б) технологічненько обійти.

За цим серіалом якось скромно проскочила інша новина: в останні деньочки каденції старої Ради спікер Парубій підписав новий виборчий кодекс, де фігурують відкриті списки на наступних парламентських виборах. Із цією довгоочікуваною подією спікер по-тролльськи радісно привітав усіх у Twitter.

Залишився підпис Президента...

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