Судя по всему, в следующий созыв Рады (обещающий быть самым оригинальным и, возможно, весьма поучительным, причём для всех) таки попадают:

в качестве основного акционера — команда талантливой молодёжи Слуга народа, которая, хоть и теряет немного на юго-востоке, а рейтинг её юношей стабильно понижается любой их собственной деятельностью, каковая никогда не допрыгивает до исходного уровня, обеспеченного партийной маркой, всё равно будет главным киндер-сюрпризом страны и наверняка запомнится ей надолго, уже этим обеспечив свою полезность, а может, и ещё каким-то образом ухитрится ей помочь — по крайней мере, хуже, чем уже есть, скорее всего, не сделает: это сложно;

главный из оппоблоков — который Платформа За Жизнь и который будут путать на выборах с неглавным — просто потому что у неглавного первый номер, абсолютно честно не стесняющаяся своего северо-восточного партнёра, призванного, собственно, эту самую жизнь и дать;

непобедимая и легендарная (потому что вечная) Батькивщина — матерь всевозможных украинских партий;

ПЕС, что своим новым названием партии и его сокращением игриво запутывает тех, кого от неё почему-то не стошнило за последние 5 лет, хотя решётка всё равно готовится, как бы грустно оно ни рычало;

и ещё может попасть Голос Америки, только без Америки, хотя как раз в том, что без неё обошлось, многие сомневаются;

а вот что при этом останется место то ли для Силы, то ли хотя бы для Чести, совсем маловероятно.

Что при этом делят и ради чего ссорятся радикалы, которые всё равно никуда не попадают, вопрос отдельный и никого совершенно не интересует, хотя отмечу ради правды, что без главного радикала будет скучно, сколько бы проф.артистов ни пришло ему на смену.

Ну а о том, к каким выборам предстоит готовиться в 2023-м, тоже решили озаботиться именно сейчас. Новый Избирательный кодекс, который месяц мурыжили в пустом зале, вернули в исходное состояние, для чего на 3 страницах, больше похожих на шифровку Алекса Юстасу, дали несметное число цифр, обозначающих номера восстанавливаемых правок, идентифицировать которые в зале никакой возможности не было.

Из приложенной к этому всему пояснительной бумаги вытекало, что женщин в Раде с десятого созыва обязано быть не менее 40%, а для тех, кому интересно, что же такое открытые списки и чем они отличаются от закрытых, там же содержался краткий курс ликбеза — очень, кстати, полезный.

Чтобы не расстраивать мирных наблюдателей за окном,

открытые списки таки неожиданно приняли, причём дружно, хоть и с 18-го раза (по моим подсчётам — с 16-го, но я мог сбиться).

Я голосовал ЗА, хоть и не видя окончательного текста, но его не видел никто — это и не страшно: ничего, в Голосе Украины прочитаю, зато никто не скажет, что я против открытых списков, а мой главный оппонент на округе не голосовал вообще, потому что был на своей новой родине в Харькове, и это тоже понятно: какой 23-й, когда тут такой 19-й (но вот прогул процедуры назначения нового министра иностранных дел, а на него просто тупо не хватило голосов, хотя все, кто был, голосовали ЗА, я — и это в разгар войны! — понять всё же не могу, однако не будем отвлекаться).

Поправкой номер 4568 (не шучу, это правда такой номер) счастье новой демократии было отложено до 1 декабря упомянутого 2023 года, но именно таков был компромисс между неизвестно кем, кто это всё и готовил — кропотливо и заботливо.

Переживём всей страной и счастье-19, и счастье-23: мы — живучие.

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