Похоже, страна начала после первоначального шока всё же как-то переваривать странноватое заявление Президента Украины о том, что он будет возвращать Крым "сразу же после президентских выборов" (а почему именно после? почему не раньше? что мешало предыдущие 5 лет???)...

Но тут среди ясного неба грянул новый политический гром — от той же команды, но теперь с противоположным смыслом. Известный не столько как замминистра по оккупированным территориям, сколько как, мягко говоря, острый телезавсегдатай, Юрий Грымчак (а в Сети его интервью ещё упорно предваряют словами "Кабмин заявил, что") пригрозил тем жителям Донбасса, которые примут гражданство РФ (а их список будет опубликован), что они в таком случае автоматически лишатся гражданства украинского.

Вот так — ни много ни мало!!!

Чиновнику даже не пришло в голову, что война — не лучшее время для применения положения Конституции о единственном гражданстве, ориентированного явно на мирные условия и на добровольность принятия решения о подданстве. Но когда страна не может защитить своих граждан от агрессии, а агрессор требует от них уже своего гражданства, с мерзопутинской наглостью злоупотребляя рычагами влияния и не брезгуя насилием, при таком раскладе ожидать от своих граждан непременно подвига во имя пока не защитившей их страны — дико и аморально, а в условиях 21 века и с учётом вытекающих последствий — такой отказ государства от своих граждан в наказание за несовершение подвига сопротивления фашиствующему агрессору — просто бесчеловечен.

Ведь там остались не одни лишь враги Украины. Таких полно и на обычных территориях страны. Под пятой врага оказались тысячи, десятки тысяч больных, стариков, всю жизнь проработавших на Украину, молодых родителей с маленькими детьми — то есть тех, кому не до политики и не до сопротивления, а важно не остаться совсем без средств к существованию. И от них страна отказывается? Стыд и позор.

Почему Президент сразу же не открестился от такого варварского заявления и не уволил своего отвратительного подчинённого мгновенно и тут же?

А за что Украина в таком случае воюет? Раз люди — кроме героев, сопротивляющихся откровенному выкручиванию рук,— ей на оккупированных территориях уже не нужны, то, получается, война идет только за сами эти территории да за основные фонды???

И при таком антигуманном подходе мы ещё просим поддержки от других стран и невыгодных для них санкций? А сами — легко отказываемся то своих людей?

ЧТО ПРОИСХОДИТ В УКРАИНЕ???

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