101 "слуга народу": у Зеленського запропонували "відсіяти" недостойних

Партія "Слуга народу" президента України Володимира Зеленського оприлюднила оновлений список кандидатів на позачергові вибори в Раду-2019, в якому з'явилася функція лайків і дізлайків через використання соцмережі Facebook.

Раніше анонсувалося, що, таким чином, політсила повинна "відсіяти" за допомогою українців недостойних, на їхню думку, кандидатів.

Список доступний на сайті партії. Для того, щоб проголосувати досить лише авторизуватися через Facebook.

Партія "Слуга народу" 24 канал

Як картина виглядає зараз

Найбільше лайків отримали:

лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков набрав 2440 лайків і 675 дізлайків;

представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук отримав 2144 лайків і 595 дізлайків;

За викладача Ірину Венедіктову – 1536 лайків і 507 дізлайків.

У списку "Слуги народу" є і "неулюбленці":

генеральний продюсер "1+1" Олександр Ткаченко отримав 2943 дізлайка і всього 544 лайки;

засновник клініки "Борис" Михайло Радуцький - 1269 дізлайків і всього 252 лайки;

керівник компанії "Квартал-концерт" Максим Ткаченко - 415 дізлайків і 189 лайків;

Святослав Юраш - 2489 дізлайків і 758 лайків. Він є сином голови департаменту у справах релігій Андрія Юраша.

Таким чином, партія "Слуга народу" запустила ще один етап постпраймеріза. "Якщо ви вважаєте, що хтось із 100 претендентів виборчого списку не гідний бути в ньому і на це є об'єктивні причини, напишіть нам про це!" – закликали українців.

Громадськість попросили допомогти команді Зеленського "відфільтрувати" список.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

9 червня партія "Слуга народу" провела з'їзд, на якому озвучили імена перших 100 кандидатів до Верховної Ради.

Стало відомо, що за мажоритарними округами від партії Зеленського в парламент підуть два журналіста телеканалу "1+1" Олександр Дубинський і Ольга Василевська-Смагляк.

Телеведучого і ресторатора Миколу Тищенка, який має намір балотуватися на дострокових виборах до Верховної Ради, запідозрили в тому, що він купив собі місце в партії "Слуга народу".

У списки "Слуги народу" потрапила також блогерша з Криму Ліза Богуцька, що збила на смерть п'яного пішохода.

У партії також засвітилася тусовщиця з Києва Ірина Панченко, однак після розмов про те, що вона купила місце, дівчину виключили з політсили.

Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацією про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених в списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти до редакції. Українці заслуговують знати правду!

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